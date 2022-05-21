Зеленський розповів, від чого зараз отримує задоволення

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні отримує задоволення від позитивних результатів держави.

"Багато речей змінилось. Я отримую задоволення від моменту. І що було вчора, і що буде завтра… Деокупована Київська область, не взяли Донбас. Звичайними є речі стратегічні для мене як для людини і як для президента. І я від цього моменту отримую все, що можу. Задоволення від позитивних результатів нашої держави. Я не можу отримувати задоволення від того, що хтось заблокований, комусь зле, хтось загинув. Але я живу сьогодні", – сказав президент в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".