Зеленський розповів, від чого зараз отримує задоволення

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні отримує задоволення від позитивних результатів держави.
"Багато речей змінилось. Я отримую задоволення від моменту. І що було вчора, і що буде завтра… Деокупована Київська область, не взяли Донбас. Звичайними є речі стратегічні для мене як для людини і як для президента. І я від цього моменту отримую все, що можу. Задоволення від позитивних результатів нашої держави. Я не можу отримувати задоволення від того, що хтось заблокований, комусь зле, хтось загинув. Але я живу сьогодні", – сказав президент в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".
Зеленський зазначив, що з часом "став бачити краще".
"Великі речі – що далі, що ми хочемо – ці речі я став бачити не далі, а в принципі", – додав він.
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