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Зеленський розповів, від чого зараз отримує задоволення

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21 травня, 10:54
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Глава держави пояснив, як змінився його світогляд за останній час
Зеленський розповів, що отримує задоволення від успіхів України
Зеленський розповів, що отримує задоволення від успіхів України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні отримує задоволення від позитивних результатів держави.

"Багато речей змінилось. Я отримую задоволення від моменту. І що було вчора, і що буде завтра… Деокупована Київська область, не взяли Донбас. Звичайними є речі стратегічні для мене як для людини і як для президента. І я від цього моменту отримую все, що можу. Задоволення від позитивних результатів нашої держави. Я не можу отримувати задоволення від того, що хтось заблокований, комусь зле, хтось загинув. Але я живу сьогодні", – сказав президент в інтерв'ю в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

Зеленський зазначив, що з часом "став бачити краще".

"Великі речі – що далі, що ми хочемо – ці речі я став бачити не далі, а в принципі", – додав він.

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Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

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