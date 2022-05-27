Зеленський розповів печальний сценарій для Донбасу через дії окупантів

Наступ загарбників може закінчитися фатально

Зеленський заявив, що Донбас може стати безлюдним/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міста на Донбасі російські загарбники перетворюють на згарище. Цим самим вони можуть зробити цей регіон безлюдним.

Про це глава держави сказав під час звернення до українців.

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"Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь. У містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих і поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія", — сказав президент.

Ситуація на Донбасі

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