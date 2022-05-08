Зеленський розповів, чому Байдену варто приїхати в Україну

За словами українського лідера, у нашому суспільстві Байден є президентом найбільшої демократичної цивілізації

Володимир Зеленський вважає, що в Україну потрібно приїхати Джо Байдену. Фото: колаж "Сьогодні"

Візит президента США Джо Байдена в Україну був би важливим сигналом. Так вважає наш лідер Володимир Зеленський. На його думку, цей візит був би корисним і самому Байдену.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Fox News.

Реклама

"Це важливо. Я думаю, дуже важливо... Тому що, на нашу думку, у нашому суспільстві Байден є президентом найбільшої демократичної цивілізації", – сказав президент.

Байден приїде в Україну – представник Конгресу США

Візит президента США Джо Байдена в Україну планується, однак відбудеться лише після того, як це стане можливим. Про таке заявив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф, пише CNN.

Розповідаючи про зустріч делегації членів Конгресу США з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 травня, Шифф анонсував поїздку Байдена в Україну.

"Думаю, президентський візит розглядається, питання лише в тому, як скоро це стане можливим", – зазначив Шифф.

За його словами, "це лише питання часу".

Реклама

Раніше ми писали: