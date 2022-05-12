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Зеленський: Росія отримала поразку, але не має сміливості це визнати

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 травня, 23:40
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Окупанти намагаються приховати правду за ракетами
Зеленський заявив, що РФ вже програла зазнала поразки/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський заявив, що РФ вже програла зазнала поразки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 12 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

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Що сказав Зеленський — головне

  • Наші захисники і захисниці! Сьогодні ці слова звучать особливо – у Міжнародний день медичної сестри.
  • Мав честь вручити державні нагороди і відзнаки представницям цієї професії. Тим, хто під ворожими обстрілами та у час окупації – не припиняли працювати і рятувати людей: Тетяні Тарасенко, Аллі Чернець та Людмилі Гусак із Сумської Області. Вірі Целик, Оксані Уманець та Ірині Вернигорі з Чернігова. Оксані Баландіній з Луганської області. Світлані Клименко та Марії Адаменко з Київщини. Наталії Абашник з Харкова.
  • Мені було дуже приємно побачити й умови роботи наших медиків в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії, у Києві. Новий корпус Центру був побудований в рамках нашої програми "Велике будівництво". І це дійсно сучасний корпус. У ньому відчуваєш, що наша медицина дійсно може бути на одному рівні з найкращими світовими медичними системами.
  • За час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоровʼя. Повністю знищили 101 лікарню.
  • Сьогодні вночі вони завдали удар по Чернігівщині – по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням українських шкіл? Але всі лікарні, які окупанти зруйнували... Всі школи і університети, які вони розбомбили... Всі будинки, мости, підприємства – ми усе відновимо.
  • Окупанти били сьогодні по Полтавщині – по Кременчуку, знову по заводу, щоб у людей не було бензину. По Запорізькій області, по містах і селам Донбасу. Але що це їм дає? Російська стратегічна поразка – очевидна вже всім у світі і навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватись.
  • У Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
  • Наше завдання – боротись, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку.
  • Говорив з президентом Фінляндії. Обговорили з ним євроінтеграцію України та оборонну взаємодію.
  • Говорив і з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою. Подякував за надану Україні підтримку. Домовились про наступні кроки по всьому спектру відносин: оборона, санкції, економіка – зокрема, імпорт пального, – і подальше зближення з Євросоюзом.
  • Маємо поширювати наші, українські ідеї і розʼяснювати на всіх рівнях – яким саме ми, українці, бачимо життя Європи і світу після цієї війни. Війни, яка змінює все у світовій політиці.
  • Вдячний другу України – премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте за сьогоднішнє звернення до Верховної Ради України. Це важливий жест підтримки. А ще важливіше те, що Нідерланди адвокатують відмову від російської нафти і готові реалізувати це без зволікання.
  • Підписав укази про нагородження наших захисників. Звання Герой України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ. Державними нагородами відзначені 269 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 14 посмертно.

Чому в України зникає бажання вести переговори з РФ?

Терпіння Києва закінчується для переговорів з Росією. Все через великі свідчення звірств, які скоїла російська армія на території України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у віртуальному зверненні до французьких студентів університетів.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість розв'язання цього питання дипломатичним тоном", — говорить Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території, що належать країні. Також Зеленський підтвердив необхідність вступу України до Європейського Союзу, закликавши до конструктивних кроків для залучення країни до Союзу.

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"Україна лише посилить інші держави, наша армія продемонструвала свої можливості. Наші люди зарекомендували себе", – сказав президент.

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