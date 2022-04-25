Зеленський: Російська армія зробила цей Великдень червоним від крові

Глава держави розповів про останні події повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Зеленський про обстріли з боку окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій державі, ракетними ударами по Полтавській області та Кременчуку. Окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області, а також вбили на Великдень ще двох дітей у Донецькій області – дівчаток пʼяти й чотирнадцяти років

Про це сказав Зеленський у новому зверненні.

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"Вчора християни східного обряду святкували Великдень. Традиційне привітання "Христос воскрес!" звучало також і в Росії. Але чи означали там ці слова те ж саме, що й в усьому православному світі? Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято", – сказав Зеленський.

Він додав, що окупанти обстріляли Чугуїв Харківської області, а також вбили на Великдень ще двох дітей у Донецькій області – дівчаток пʼяти й чотирнадцяти років.

"Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною й тотальною брехнею зроблене проти мирних міст – усе, що робить Росія на території України, – це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос. І не християни люди, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя. Не християни люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів. Тим паче кожен знає, зокрема і в Росії, що до 24 лютого в усіх українців в усіх куточках України була змога святкувати Великдень вільно в будь-якому храмі й без будь-яких "гуманітарних" наборів", - заявив президент.

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Він додав: не християни люди, які намагаються збудувати в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей жорстокий окупаційний режим, тримають людей у заручниках, катують людей. Окупанти навіть у Великдень не давали людям залишити окуповану територію, погрожували смертю.

Зеленський нагадав, що Росії пропонувалося великоднє припинення вогню.

"Але православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром. Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", – сказав Зеленський.

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Президент України подякував усім поліцейським, працівникам Служби безпеки України, усім, хто відповідав за безпеку на Великдень, за те, що вчора не допустили жодної провокації.

Зеленський додав, що Збройні Сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках.

"Повітряні тривоги сьогодні вранці знову були майже по всій території нашої держави. Вінницька область, Рівненська, Львівська, Одеська – ракетна загроза. Росія не полишає спроб зламати наш опір, щоб... Досягти чого?", – додав президент.

За його словами, в окупованих районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або залишається дуже мало часу до неї. Не вистачає базових продуктів, не вистачає ліків.

"Продовжуємо робити все для вигнання окупантів та відновлення миру для всіх наших людей. Ключовий елемент цього процесу – міцність Збройних Сил України. Наявність достатньої кількості та якості зброї, достатньої кількості та якості боєприпасів", – сказав Зеленський.

Нагороди для українських захисників

"Вчора ж пізно ввечері після всіх зовнішньополітичних справ підписав важливі укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України і п'ятеро працівників Служби безпеки України", – зауважив Зеленський.

Звання Героя України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу, заступнику командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога.

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