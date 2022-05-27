Зеленський сказав, від чого залежить закінчення війни

Лише об'єднання всіх країн допоможуть вигнати ворога з України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський до політиків та народу Індонезії, пеовідомляє Офіс президента .
Що сказав Зеленський
"Якщо світ насправді буде об'єднаним і чесним стосовно цієї агресії Росії проти нашої держави, то швидкість припинення цієї війни буде вимірюватися тижнями, навіть не місяцями", – сказав очільник держави.
Які є відомості у розвідки
Війна в Україні затягуватиметься, господар Кремля не відмовляється від своїх планів та поставлених військовим завданням. Наскільки буде затягнута активна фаза – це залежить від нашого опору, стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають.
Ситуація загострюється
Україні потрібна військова допомога іноземних партнерів. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав до військової підтримки України, включаючи відправку передової зброї – наприклад, реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі значно більшої відстані.
Можливі дати закінчення війни
11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.
7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".
До кінця року взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес.
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