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Зеленський сказав, від чого залежить закінчення війни

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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27 травня, 16:57
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Президент закликав усіх об'єднатися у війні, яку розв'язала Росія
Зеленський сказав, що допоможе Україні відбити ворога з України
Зеленський сказав, що допоможе Україні відбити ворога з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Лише об'єднання всіх країн допоможуть вигнати ворога з України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський до політиків та народу Індонезії, пеовідомляє Офіс президента .

Що сказав Зеленський

"Якщо світ насправді буде об'єднаним і чесним стосовно цієї агресії Росії проти нашої держави, то швидкість припинення цієї війни буде вимірюватися тижнями, навіть не місяцями", – сказав очільник держави.

Які є відомості у розвідки

Війна в Україні затягуватиметься, господар Кремля не відмовляється від своїх планів та поставлених військовим завданням. Наскільки буде затягнута активна фаза – це залежить від нашого опору, стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають.

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Ситуація загострюється

Україні потрібна військова допомога іноземних партнерів. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав до військової підтримки України, включаючи відправку передової зброї – наприклад, реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі значно більшої відстані.

Можливі дати закінчення війни

11 вересня у Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.

7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років, і всі говоритимуть про те, що військові захочуть зробити йому "подарунок".

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До кінця року взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес.

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Герої не вмирають!

Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

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