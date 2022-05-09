Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного

Президент України провів паралелі між нинішньою війною і Другою світовою

Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Перемоги над нацизмом / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та сама доля, що й на німецьких загарбників.

"Ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День Перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити", – сказав президент.

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За словами Зеленського, ворог "мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 травня й перемогу над нацизмом. Щоб слово "денацифікація" отримало шанс".

"Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів з Ялти, Сімферополя, Керчі й усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас. Дають віру, що ми точно проженемо окупантів з власної землі", – наголосив глава держави.

Як зазначив президент, Росія, почавши наступ 24 лютого, наступила на ті самі граблі, що й нацисти.

"Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння... Немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля. Бо хтось воює за батюшку царя, фюрера, партію й вождя, а ми – за Батьківщину", – підкреслив він.

Зеленський додав, що українці ніколи не забудуть того, що зробили їхні предки у Другій світовій війні:

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"Загинуло понад вісім мільйонів українців. І додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо "можем повторить". Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить усе. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного".

Зеленський про можливі заяви Путіна 9 травня

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які заяви Володимира Путіна 9 травня щодо офіційного оголошення війни Україні не матимуть жодного значення.