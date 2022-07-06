Зеленський розповів, яке варварство зробила Росія у Харкові

Президент назвав два напрямки, де ЗСУ наступають на окупантів

Президент розповів, як Росія знищила черговий виш у Харкові / Колаж "Сьогодні"

6 липня армія міжнародного злочинця Володимира Путіна здійснила цинічний та варварський обстріл харківського педагогічного університету. При цьому ЗСУ продовжують наступати на Херсонщині та Запорізькій області.

Традиційне вечірнє звернення лідера України розмістив Офіс президента.

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"Сьогодні в Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека. Це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету", – резюмував Зеленський.

Наші успіхи

"Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання. Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською.

Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося. Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна", – закликав Зеленський українців.

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За словами президента, кожен російський убивця, кат і ґвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати. І неважливо, скільки часу займе виконання цього завдання. Нікому з окупантів не буде спокою.

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Обстановка

Президент Володимир Зеленський заявив, що між ним та Генштабом немає жодних непорозумінь. Він зазначив, що ситуація з дозволом на переміщення військовозобов'язаних – "дрібна помилка".

Україна вже не чекає від Заходу на постачання літаків, але хоче отримати системи ППО, щоб захистити українські міста від тяжких ракетних ударів.