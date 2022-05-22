Зеленський повідомив про важливу угоду з Польщею

Президент розповів, про що домовився з Анджеєм Дудою

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський висловився за ухвалення закону про статус поляків в Україні. Крім того, перетин кордону між Україною та Польщею буде спрощено. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді на спеціальному засіданні за участю президента Польщі Анджея Дуди.

"Особливо я вдячний польському Сейму за ухвалений закон про допомогу громадянам України. Це абсолютно безпрецедентне рішення, за яким наші громадяни, які вимушено переїхали тимчасово до Польщі через агресію Російської Федерації, отримають майже такі самі права та можливості, як і громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медична опіка, соціальні гарантії. Це великий крок, великий жест великої душі, на які здатен лише великий друг України", — сказав він.

Президент запевнив, що цей крок не залишиться одностороннім.

Реклама

"Я вважаю, що найближчим часом ми маємо подати до Верховної Ради України аналогічний – дзеркальний – законопроєкт", — заявив він.

Зеленський зазначив, що було б краще, щоб польським громадянам ніколи в житті не знадобилися такі переваги в умовах війни. Але закони мають велике символічне значення і показують – рідні та рівні, наголосив він.

Спрощення перетину кордону

Зеленський повідомив, що між Україною та Польщею буде спрощено перетин державного кордону. Країни домовилися про двосторонню угоду.

"Ми рідні. Між нами не має бути кордонів чи бар'єрів. Український та польський народи ментально вони давно не розділяють. Тому дійшли згоди найближчим часом втілити це й у відповідну двосторонню угоду. Спочатку – про загальний прикордонно-митний контроль, а надалі – і єдиний умовний кордон, коли Україна буде членом ЄС", – сказав Зеленський.

Реклама

Читайте також: