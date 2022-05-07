Зеленський: Україна шукає дипломатичний спосіб врятувати своїх військових із "Азовсталі"

До цього процесу залучені впливові держави-посередники

Зеленський заявив, що шукає спосіб врятувати військових з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, які тримають оборону "Азовсталі" в Маріуполі. Наразі напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучені впливові країни.

Про таке Зеленський повідомив в відеозверненні ввечері 6 травня.

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Він зазначив, що за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста продовжується евакуаційна місія з Маріуполя, саме з "Азовсталі".

"Протягом дня наша команда організовувала порятунок для більш ніж 40 цивільних людей – жінок і дітей. Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею – в укриттях", – зазначив Зеленський.

За його словами, триває робота над звільненням військових з "Азовсталі".

"Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі". Залучені впливові посередники. Впливові держави", – повідомив президент.

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Ягун назвав спосіб врятувати захисників "Азовсталі"

Генерал-майор Віктор Ягун назвав єдиний сценарій, за якого можливий порятунок українських військовослужбовців з заводу "Азовсталь" в Маріуполі. На його думку, це можливо, якщо ЗСУ підуть у контрнаступ на Херсонщині.

"Ми сподіваємось, що хлопці витримають цю навалу, і їм вдасться втримати ворога. Така надія все ж існує, і ми справді перейдемо в контрнаступ на Херсонському напрямку на початку літа. Тільки в цьому випадку ми маємо варіант їхнього порятунку".

Він переконаний, що будь-які розрахунки щодо Маріуполя робити складно, а робота його захисників – фантастична.

"Те, як тримаються наші військові, колись точно потрапить в підручники з історії. Все, що роблять наші хлопці в Маріуполі, – це просто героїчно", – зазначив Ягун.

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