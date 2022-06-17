Зеленський: "Україна – найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років"

Традиційне вечірнє підбиття підсумків за день від президента країни

17 червня Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном / Колаж "Сьогодні"

У своєму традиційному зверненні до нації президент України Володимир Зеленський розповів, що цього тижня Україна отримала сильні рішення і нам вдалося звільнити із полону легендарного волонтера-медика Юлію Паєвську.

Про це повідомляє Офіс президента України .

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Кандидатство у ЄС

"Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним – рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС", – сказав президент.

Зеленський наголосив на тому, що незважаючи на війну Україна зберегла європейські цінності.

"Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички й зараз не втратили сили. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки позитив для нас. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років. Євроінтеграція України – це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки. Що ближчі ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде в нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне й забезпечене життя", – зазначив лідер України.

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Розмова із лідерами ЄС

"Говорив сьогодні з пані Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та всім членам Єврокомісії за лідерство, за сьогоднішнє рішення. Також говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. І я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи.Сьогодні ж говоритиму з Премʼєр-міністром Нідерландів Рютте. Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України" , – зазначив Зеленський.

Безвіз для РФ закінчився

"Уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнайсильнішими були наші звʼязки з Європою", – резюмував Володимир Олександрович.

Візит великого Друга

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"Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана Премʼєр-міністра Великої Британії в нашу столицю від 24 лютого. Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед", – сказав Зеленський.

Лідер країни зазначив, що загалом минулий тиждень був максимально корисним для України в багатьох напрямках.

"І хочу також сьогодні подякувати Президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США", – сказав Зеленський.

Також він повідомив про підписання нового указу щодо нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29, на жаль, – посмертно.

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