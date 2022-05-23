Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський: Найближчі тижні війни будуть складними

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 22:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент знову звернувся до українців
Зеленський подякував партнерам, які допомагають та надають Україні необхідне озброєння та боєприпаси.
Зеленський подякував партнерам, які допомагають та надають Україні необхідне озброєння та боєприпаси. / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі партнери України погоджуються з тим, що боротьба нашої країни у війні проти Росії – це захист спільних цінностей всіх країн вільного світу, і навіть нашої спільної свободи.

Про це сказав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Війна з Росією

За словами президента, російські окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну:

"Такої війни справді не було на Європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури. Завершився розбір завалів у Десні на Чернігівщині. 87 загиблих. А це були тільки чотири ракети".

Також він повідомив, що всього з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість із них – по цивільних об'єктах. Водночас за неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів.

"Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося. Сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав роботу, я говорив зокрема й про це. Про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей", – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна має право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю:

Реклама

"Я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія. Найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові".

Водночас, за його словами, найближчі тижні війни будуть складними, й українці повинні це усвідомлювати:

"Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців".

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував нову історичну модель відновлення України. Він запросив країни та компанії взяти у ньому участь, оскільки обсяг роботи в Україні колосальний.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29189.79

Binance Coin (BNB)

323.63

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

69.44

Theta (THETA)

1.28

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти