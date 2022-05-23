Зеленський: Найближчі тижні війни будуть складними

Президент знову звернувся до українців

Зеленський подякував партнерам, які допомагають та надають Україні необхідне озброєння та боєприпаси. / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі партнери України погоджуються з тим, що боротьба нашої країни у війні проти Росії – це захист спільних цінностей всіх країн вільного світу, і навіть нашої спільної свободи.

Про це сказав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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Війна з Росією

За словами президента, російські окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну:

"Такої війни справді не було на Європейському континенті вже 77 років. Тотальної війни, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури. Завершився розбір завалів у Десні на Чернігівщині. 87 загиблих. А це були тільки чотири ракети".

Також він повідомив, що всього з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість із них – по цивільних об'єктах. Водночас за неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів.

"Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося. Сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав роботу, я говорив зокрема й про це. Про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей", – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна має право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю:

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"Я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія. Найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові".

Водночас, за його словами, найближчі тижні війни будуть складними, й українці повинні це усвідомлювати:

"Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців".

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував нову історичну модель відновлення України. Він запросив країни та компанії взяти у ньому участь, оскільки обсяг роботи в Україні колосальний.

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