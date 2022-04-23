Зеленський: Українці готові жити в умовах війни ще 10-20 років, бо виходу немає

Українці готові жити в умовах війни найближчі 10-20 років, адже у нас немає іншого виходу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ході пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро.
Таким чином Зеленський відповів на питання, чи готові українці роками чи десятиліттями жити у стані підвищеної боєготовності, як, наприклад, Ізраїль.
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"Це ж не питання – готові ми чи не готові. Я думаю, що всі українці, особливо всі, хто залишився в країні, – я зараз не про жінок та дітей, які виїхали, є деякі й чоловіки, які виявилися не чоловіками, більшість українців, які об’єдналися, більшість нашої держави… вони не просто готові або не готові, у нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою", – сказав Зеленський.
Президент додав, що українці повинні бути готові до того, що доведеться захищати свою землю.
"Це не значить, що ми будемо воювати. Я вважаю, що навпаки, коли ми переможемо, то ми будемо державою, в якій буде найпотужніша армія і найдосвідченіша, найдосвідченіший щодо захисту народ. І щодо гарантій безпеки, я вважаю, що ми станемо однією із найміцніших держав у Європі", – сказав Зеленський.
Він додав, що це реалії, у яких доведеться жити через сусідство з Росією.
В РНБО назвали головну задачу Путіна
Президент Росії Володимир Путін не зупинить "військову операцію" в Україні. Його головне завдання – знищення держави, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Ми усвідомлюємо, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, досить просте – знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", – каже Олексій Данілов.