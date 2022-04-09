Зеленський та Джонсон пройшлися Києвом і отримали в подарунок глиняних півнів (відео)

Після переговорів президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва.
Відео прогулянки розмістили в пресслужбі Офісу президента.
Зеленський та Джонсон спустилися з Банкової Алеєю Небесної сотні на Майдан і прогулялися Хрещатиком. Президент України показав гостю меморіал полеглим Героям.
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"Київ поки малолюдний та з частими повітряними тривогами. Але такий же красивий і вже без боїв у передмісті. Відвідали меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. На жаль, наші герої і далі щодня гинуть на фронті в боротьбі з російськими окупантами, але з допомогою наших вірних друзів, як Велика Британія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги", – написав Зеленський у Telegram.
Незвичний подарунок
Під час прогулянки до президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в Мережі і стало символом стійкості українського народу.
Що відомо про візит Джонсона в Київ
- Ввечері 9 квітня стало відомо, що візит Бориса Джонсона розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Офіційно цю поїздку не анонсували.
- Велика Британія надасть нову військову та фінансову допомогу Україні. Про це Джонсон сказав за результатами зустрічі з Зеленським.
- Згодом стало відомо, що Британія поставить Києву 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні комплекси. Також надасть Україні кредитні гарантії на додаткові $500 млн по лінії МВФ.
- Джонсон також заявив, що те, що Путін зробив на Київщині, – завдало нищівного удару його репутації та уряду.