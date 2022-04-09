Зеленський та Джонсон пройшлися Києвом і отримали в подарунок глиняних півнів (відео)

Президент України показав гостю меморіал полеглим Героям Небесної Сотні

Зеленський та Джонсон прогулялися у центрі Києва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після переговорів президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва.

Відео прогулянки розмістили в пресслужбі Офісу президента.

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Зеленський та Джонсон спустилися з Банкової Алеєю Небесної сотні на Майдан і прогулялися Хрещатиком. Президент України показав гостю меморіал полеглим Героям.

"Київ поки малолюдний та з частими повітряними тривогами. Але такий же красивий і вже без боїв у передмісті. Відвідали меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. На жаль, наші герої і далі щодня гинуть на фронті в боротьбі з російськими окупантами, але з допомогою наших вірних друзів, як Велика Британія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги", – написав Зеленський у Telegram.

Незвичний подарунок

Під час прогулянки до президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в Мережі і стало символом стійкості українського народу.

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Що відомо про візит Джонсона в Київ