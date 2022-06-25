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Зеленський у зверненні розповів про ракетну показуху Росії (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 червня, 23:39
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За словами президента, зараз у війні розпочався новий етап
Нове звернення глави держави Володимира Зеленського до українців. Колаж "Сьогодні"
Нове звернення глави держави Володимира Зеленського до українців. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні Росія завдала ряду ракетних ударів за населеними пунктами України. Такими діями окупанти влаштували показ.

Про це говориться звернення президента України Володимира Зеленського.

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Подробиці

"45 російських ракет за ніч і ранок цієї доби, до вечора ще ракети. Усі вони були запущені з однією метою: показати, що Росія може щось дотиснути, щось показати. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює", – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, зараз у війні розпочався новий етап, "коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього".

Також Зеленський додав, що окупанти навмисно завдали стільки ракетних ударів напередодні самітів G7 та НАТО.

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Нагадаємо, внаслідок ракетного удару армією Росії по Рівненській області є загиблі та поранені. Трагічні новини підтвердив голова Рівненщини Віталій Коваль.

Вранці 25 червня російські військові випустили Україною десятки ракет з території Білорусі, ймовірно, з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи, зокрема, було чути у Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти із "Градів", "Ураганів" та інших видів озброєнь.

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