Зеленський: Можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося

Нова заява з боку російських окупантів свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників.
Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, прокоментувавши слова представника так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, який заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути залучені "хімічні війська".
"Розглядаємо серйозно"
"Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", – заявив президент.
Також Володимир Зеленський нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими "вже обговорювалося":
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"І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше".
Нагадаємо, російські окупанти використали в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Кореспондент "Сьогодні" розповів, що наразі військові намагаються встановити, що було використано.