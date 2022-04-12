Зеленський: Можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося

Президент заявив що питання розглядається максимально серйозно

Президент України звернувся до світових лідерів у новому відеозверненні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова заява з боку російських окупантів свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників.

Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, прокоментувавши слова представника так званої "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, який заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути залучені "хімічні війська".

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"Розглядаємо серйозно"

"Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", – заявив президент.

Також Володимир Зеленський нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими "вже обговорювалося":

"І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше".

Нагадаємо, російські окупанти використали в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Кореспондент "Сьогодні" розповів, що наразі військові намагаються встановити, що було використано.

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