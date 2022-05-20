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Зеленський вперше розповів про загибель військових льотчиків під час оборони "Азовсталі"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 травня, 21:54
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Президент назвав героями захисників Маріуполя
/ Фото: Колаж: Сьогодні

При обороні Маріуполя загинуло багато українських льотчиків, які намагалися долетіти до "Азовсталі" для допомоги військовим. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в ефірі національного телемарафону з нагоди третьої річниці своєї інавгурації.

"Дуже велика кількість людей загинула – наших льотчиків. На жаль, загинули. Абсолютно героїчні люди, котрі знали, що складно. Знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі" та привезти їм ліки, харчові продукти, воду, забрати тіла, поранених. Усе це відбувалося. Багато речей відбувалося, які ніхто офіційно не міг коментувати. Чому? Тому що повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через їхню потужну ППО", — розповів президент.

Він нагадав, як Україна закликала світ допомогти закрити небо над своєю територією.

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"Це ж не просто так всі ці розмови. Це ж не те, що ми боїмося літаків, хоча вони небезпечні. Але ми з вами бачили – вони (окупанти – ред.) також боялися летіти, бо втрачали. Питання було не тільки у літаках. Питання було в їх ППО, в їх ракетах, багато в чому. Тому ти не можеш просто підійти до Маріуполя. Просто не можеш. Там велику кількість тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% — вони не повертаються... Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди. Ми втратили багато льотчиків", – сказав Зеленський.

Президент розповів як захисники Маріуполя героїчно захищали місто.

"Абсолютно героїчні люди. Не забуваймо, що там усі: й Нацгвардія, і 400 прикордонників. Багато було поранених, загинули, але 400 там перебували. Також десантники, поліцейські, навіть працівники Служби безпеки України, медики, військові медики, звичайні люди, місцеві люди. Там велика кількість героїчних людей. Тому я зараз говорю про те, що всі ці люди абсолютно героїчні. Як це відбувалося, що тут відбувалося – це одне питання. Вони захищали Маріуполь", — розповів Зеленський.

Ситуація із Маріуполем

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

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20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв із "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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Герої не вмирають!

Захисник Маріуполя... Матрос Атанас Іванов - морпіх, 21-річний спортсмен-важкоатлет з Запоріжжя, який неодноразово ставав призером і переможцем змагань. Загинув під час захисту Маріуполя. За героїзм і самовідданість нагороджений орденом "За мужність" (посмертно).

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