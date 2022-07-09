Зеленський вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу та розповів про його подвиг

Володимир Зеленський весь день працював на виїзді – у Дніпрі та області, у Кривому Розі

Зеленський вручив "Золоту зірку" командиру танкового батальйону. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону.

Про це говориться у відеозверненні глави держави.

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Подробиці

Зеленський зазначив, що вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону.

"Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина відчувається", – сказав президент.

Він також додав, що відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, "щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щодня і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень".

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Зеленський приїхав на Дніпропетровщину

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за службу.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський вважає, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року. Допомога партнерів дуже допоможе у цьому, якщо вчасно надійде українським військовим.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 8 липня буде багато внутрішньоукраїнських новин. За його словами, день буде "дуже змістовним".