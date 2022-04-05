Зеленський виступив у Раді безпеки ООН: головні тези

Росія перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті, упевнений президент України

Володимир Зеленський звернувся до Ради безпеки ООН. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку з Києва виступив на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Сайт "Сьогодні" оприлюднює важливі заяви українського лідера.

Звірства російських окупантів в Україні

Президент України розпочав свій виступ із розповіді про звірства російських окупантів у Київській області.

Реклама

"Вчора я повернувся з нашого міста Буча, днями звільненого від військ Російської Федерації. – дорослих та дітей. І намагалися спалити їхні тіла", – сказав Зеленський.

Президент України додав, що звертається до Ради безпеки ООН від імені народу, який щодня вшановує пам'ять загиблих, яких вбивали пострілом у потилицю або в око після тортур, розстрілювали прямо на вулицях, кидали в колодязі, щоб вони загинули у стражданнях, убивали у квартирах, у будинках, підриваючи гранатами, тиснули танками прямо в цивільних машинах посеред дороги заради задоволення, ґвалтували і вбивали на очах у своїх дітей.

"Їм виривали мову лише тому, що не чули від них того, що хотіли почути. Чим це відрізняється від того, що робили терористи ДАІШ на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Радбезу Організації об'єднаних націй", – наголосив президент України.

Росія веде політику знищення держав

Зеленський підкреслив, що Росія руйнує внутрішню єдність держав і державні кордони, заперечує право понад десяток народів на двох континентах на самовизначення та самостійне державне життя, проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності, розпалює війни та свідомо веде їх так, щоб убити як можна звичайних мирних людей і зруйнувати якнайбільше звичайних мирних міст. Щоб залишити в країні, куди заводить свої війська, лише руїни та масові поховання.



За словами українського президента, Кремль провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в державах Африки, в країнах Азії та закінчиться масштабним політичним хаосом у країнах, де стабільність продовольчих цін є основним чинником внутрішньої безпеки.

"Де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає. Хоча і є Рада безпеки, як ні в чому не бувало. Де світ, задля гарантування якого створювалася Організація об'єднаних націй?" – спитав Зеленський.

Президент України висловив переконання, що ключовий інститут миру, який має забезпечувати примус будь-яких агресорів до світу, не може ефективно працювати.

Реклама

"Зараз світ побачив, що російські військові здійснили в Бучі, поки утримували наше місто в окупації. Але світ ще побачить, що вони зробили в інших окупованих містах, в інших окупованих районах нашої країни. Географія може бути різною, але жорстокість – однакова . Злочини – однакові. І відповідальність має бути неминучою", – наголосив він.

Росія порушує статут ООН

Зеленський звернув увагу, що мета ООН – підтримувати мир. Росія є країною, що порушує статут ООН. Сьогодні саме внаслідок дій Росії на території України скоюються найстрашніші військові злочини за весь час після завершення Другої світової війни. Російські війська свідомо знищують у попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами, блокують міста, створюючи в них масовий голод, розстрілюють колони цивільних на дорогах, які намагаються врятуватися з території військових дій, підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів і створюють тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше громадянських людей.

"Я знаю, і ви чудово знаєте, що говоритимуть представники Росії у відповідь на звинувачення у цих злочинах. Вони це вже не раз говорили. Найпоказове – після збиття російськими силами з російської зброї малайзійського "Боїнгу" над Донбасом. Або під час війни вони будуть звинувачувати всіх, аби виправдати себе, вони будуть говорити, що нібито є різні версії, а яка з них правдива – нібито неможливо поки встановити, вони будуть говорити навіть про те, що тіла вбитих нібито підкинули, а все відео – постановочні. Але зараз 2022 рік. Є безперечні докази. Є супутникові знімки. Є можливість провести повне прозоре розслідування", – зазначив Зеленський.

Зеленський упевнений, що керівництво Росії почувається колонізаторами – як у давнину.

"Їм потрібне наше багатство і наші люди. Росія вже депортувала на свою територію десятки тисяч наших громадян. Далі – сотні. Викрала понад дві тисячі дітей. Просто викрала тисячі дітей. І продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують міста, села, які вони захопили. Це мародерство найвищого масштабу. Вони крадуть усі – від продовольства до золотих сережок, які просто виривають із кров'ю", – сказав він.

Росія підриває глобальну безпеку

Президент України наголосив, що Росія перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті та підриває всю архітектуру глобальної безпеки, після чого ООН можна буде просто закрити.

Реклама

"Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь – ні, то діяти потрібно зараз, діяти негайно. Слід негайно повертати силу Статуту ООН.

Слід негайно реформувати систему ООН в такий спосіб, щоб право вето був правом смерті. Щоб була справедлива представленість у Раді безпеки всіх регіонів світу. Потрібно негайно примушувати агресора до світу. Потрібна рішучість. Ланцюжок масових убивств від Сирії до Сомалі, від Афганістану до Ємену та Лівії має бути зупинено, і вже давно, якщо чесно. Якби хоч раз тиранія отримала таку відповідь на розв'язану нею війну, що перестала б існувати, а після неї гарантував би чесний світ, то світ точно змінився б.

І тоді, можливо, не було б війни у нас, війни у моїй країні. Проти нашого народу українського народу. Проти людей", – сказав Зеленський.

ООН може зупинити Росію чи саморозпуститися

Президент України також розповів, як слід зупинити Росію.

"Негайно притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази до відповідальності за військові злочини на території України. Кожен, хто віддавав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, виявляться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. Сьогодні саме час трансформувати систему, стрижнем якої Організація об'єднаних націй. Щоб зробити це, пропонуємо скликати глобальну конференцію. І ми просимо зробити це вже у мирному Києві – для того, щоб визначитись", – запропонував український президент.

За його словами, Україна готова надати майданчик для одного із головних офісів оновленої системи безпеки.

Як офіс у Женеві спеціалізується на правах людини, як офіс у Найробі – на захисті довкілля, так і офіс у Києві – Офіс U-24 – може спеціалізуватись на превентивних заходах щодо підтримання миру.

Також Зеленський порадив Раді безпеки ООН усунути Росію як агресора та джерела війни від можливості права накладання вето на рішення щодо її ж агресії, її війни.

"Або якщо ваш чинний формат безальтернативний, і виходу просто немає, то далі лише саморозпуск.

Я переконаний, що ви можете уникнути третього варіанту. Світ потрібен Україні. Світ потрібен нам. Світ потрібен Європі. Світ потрібний миру", – підсумував Зеленський.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Він домовився про нього візиті в Україну незабаром.

Також ми інформували, що президент України, виступаючи у парламенті Бельгії заявив, що у разі, якщо Україна програє, не буде більше міцного Євросоюзу.