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Зеленський: За 100 днів війни друга армія у світі із загрози перетворилася на позорище

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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3 червня, 21:54
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Заява президента з нагоди стійкої оборони українців

За останні 100 днів українці вивчили багато незнайомих раніше слів, змінили значення інших слів та пов'язали своє майбутнє з новими визначеннями, які, на жаль, внесла до їхнього життя Російська Федерація, розпочавши неоголошену війну 24 лютого 2022 року .

Ці слова перерахував президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні.

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Заява

"Рівно 100 днів тому ми прокинулися в іншій реальності. Рівно 100 днів тому прокинулися інші ми. Коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які потрапляють до наших будинків, тоді прокидаються інші українці. У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом "війна". 24 лютого прийшла з новим словом "повномасштабна війна" , – зазначив Зеленський.

Були й трагічні слова.

"Були й слова, які наш ворог хотів стерти – Волноваха, Салтівка, Попасна та Сєвєродонецьк. Це слова, які ми обов'язково напишемо знову, але по-нашому, так само як Бучу та Маріуполь поруч зі словами "Трибунал", щоб інші слова – "фільтрація", "катування", "розстріл", "килимове бомбардування", "ракетний удар" обов'язково отримали відповідь. Відповідь лише з одного слова "справедливість", яка буде точно після тимчасових для нас слів "окупація", "мордор", "орки". Ми їх точно виженемо з нашої землі ", – зазначив Зеленський.

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"Коли чуємо слово "Патрон" – згадуємо найвідомішого сапера України. А коли чуємо "марафон" – розуміємо, що це зовсім не про спорт ", – сказав наш президент.

Повний провал окупантів

Президент запропонував також згадати у цей день словосполучення "друга армія світу".

"Спершу це виглядало загрозою. Потім – небезпечно, після Бучі викликає лише огиду, а зараз хіба що гірку усмішку. Що залишилося від армії, яку називали другою армією у світі – військові злочини, ганьба та ненависть та цифри замість слів – коли бачиш вранці кількість загиблих, кількість поранених та знищеної техніки", – зазначив Зеленський.

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