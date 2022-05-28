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Зеленський чекає добрих новин від Заходу наступного тижня

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28 травня, 22:36
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Глава держави також закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом і державою – спонсором тероризму.
Зеленський очікує від партнерів добрих новин наступного тижня. Колаж "Сьогодні"
Зеленський очікує від партнерів добрих новин наступного тижня. Колаж "Сьогодні"

Новини про постачання необхідної Україні зброї можуть з'явитися вже наступного тижня. Українські сили мають перевершувати супротивника технологічно.

Про це говориться у зверненні президента Володимира Зеленського.

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"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, це насамперед постачання зброї. Щодня наближаємося до того, що наша армія перевершуватиме окупанта технологічно та ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", – зазначив Зеленський

Глава держави також закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом і державою – спонсором тероризму.

"Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено", – наголосив він.

Головне із звернення президента

  • Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Ключові напрями боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджено російський наступ. Але ж наша оборона тримається.
  • Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Це насамперед постачання зброї. Щодня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно та ударною силою. Дуже багато залежить від партнерів.
  • Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І навіщо? Що дає?
  • Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє – у дуже тяжкому стані. Снаряди вдарили по житловому району за двадцять метрів від дитячого садка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація.
  • Готуюсь до засідання Європейської ради, яке відбудеться 30-31 травня. Звертатимуся до учасників засідання. У тому числі і про це говоритиму. Про терор, який став сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі України. Терор на енергетичному ринку усієї Європи, не лише нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже у глобальному масштабі. Тільки разом – лише всі європейці – ми зможемо зупинити таку політику такої держави.
  • Наступного тижня продовжуватиму звертатися до парламентів європейських країн. Буде й багато іншої міжнародної активності, спрямованої на посилення нашої держави та посилення загального тиску всього вільного світу на Росію.

Зеленський натякнув, що Росія не має наміру зупинятися на одній країні

В Україні зараз вирішується доля не лише нашого народу, а й усіх європейців і від цього війни залежить, що домінуватиме у Європі протягом найближчих десятиліть.

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