Жданов розповів, чи буде повторний наступ на Київ

У російської армії досить мала чисельність особового складу, щоб здійснити повторний похід на Київ. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FREEДОМ" на YouTube-каналі "Україна 24" .

"Можливість повторного наступу російських військ на Київ я оцінюю рівною нулю. Чому? Тому, що та кількість військ, яку Російська Федерація збирає вздовж Чернігівської та Сумської області вона настільки мала, що її буде достатньо лише для розвідки боєм, якщо вони спробують атакувати наших українців. Тому, на сьогоднішній день ще одного угруповання чисельністю 150-170 тисяч людей ми не спостерігаємо. Формування його для РФ на найближчі місяці неможливе, тому питання другого походу на Київ з порядку денного зняте", – розповів експерт.