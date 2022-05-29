Жданов розповів, чи буде повторний наступ на Київ

У російської армії досить мала чисельність особового складу, щоб здійснити повторний похід на Київ. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FREEДОМ" на YouTube-каналі "Україна 24" .
"Можливість повторного наступу російських військ на Київ я оцінюю рівною нулю. Чому? Тому, що та кількість військ, яку Російська Федерація збирає вздовж Чернігівської та Сумської області вона настільки мала, що її буде достатньо лише для розвідки боєм, якщо вони спробують атакувати наших українців. Тому, на сьогоднішній день ще одного угруповання чисельністю 150-170 тисяч людей ми не спостерігаємо. Формування його для РФ на найближчі місяці неможливе, тому питання другого походу на Київ з порядку денного зняте", – розповів експерт.
Що кажуть експерти
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, щоб взяти Київ, Росії потрібно як мінімум три армії , Яких у них немає і це технічно неможливо. "Штурм Києва – як це? Це спочатку взяти Бровари, Лівий Берег, а в нас же є ще Правий Берег. Це з технічного погляду неможливо", – розповідав він.
- Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв вважає, що плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва провалилися оскільки для взяття української столиці президентові РФ довелося б мобілізувати до півмільйона людей.
- Американська газета The Washington Post повідомила, що Росія знову стягує війська та техніку до північного кордону України. Як зазначає видання, українські прикордонники фіксують скупчення військової сили ворога поблизу Чернігівської області, населені пункти якої дедалі частіше піддаються ракетним обстрілом .
- Відомий журналіст Майкл Накі заявляв, що росіяни зараз не завдають ударів по Києву не тому, що не хочуть, а тому, що не можуть. "Ніяких нових загроз немає, принаймні ми не повинні їх так сприймати. Якби росіяни могли бити по Києву, вони б це й робили", – говорив він.
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