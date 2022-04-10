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Жданов розповів, які сили РФ кине у новий наступ на сході

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 квітня, 10:19
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За його словами, наші військові ведуть оборонні бої і намагаються завдати максимальної вогневої поразки, щоб знизити наступальний потенціал противника
Олег Жданов розповів про наступальну операцію РФ на схід України. Фото: Getty, Reuters, колаж "Сьогодні"
Олег Жданов розповів про наступальну операцію РФ на схід України. Фото: Getty, Reuters, колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російська армія має резерви. За його словами, зараз вони намагаються укомплектувати частини, відновити бойову здатність та завести їх до України для нарощування зусиль у наступальній операції.

Про це Жданов розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну.

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"Резерви є. Уссурійська армія. Вона має підійти на посилення. Вона і ті підрозділи, які були виведені з Північного та Північно-східного напрямів. Зараз вони з Білорусі перекидаються ешелонами. Їх зараз укомплектовують тим, що вони встигають відмобілізувати. Вони намагаються укомплектувати частини, відновити бойову здатність та завести їх в Україну для нарощування зусиль у наступальній операції", – сказав військовий експерт.

Жданов зазначив, що наші військові ведуть оборонні бої і намагаються завдати максимальної вогневої поразки, щоб знизити наступальний потенціал противника.

Військовий експерт додав, що Росія вже третій тиждень обіцяє сформувати війська. За словами Жданова, це свідчить про те, що з мобілізацією є проблеми.

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Жданов: Атака на Краматорськ може бути "прелюдією" до наступу РФ на Донбасі

Ракетний удар по Краматорську може бути частиною підготовки РФ до загострення війни на сході України — про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Краматорськ є ключовим містом, і воно ще й великий залізничний вузол у плані перекидання військ, підкріплення тощо. І якщо ми подивимося на карту, то приблизно в районі Краматорська вони й планують закільцювати наше угруповання в зоні Операції об'єднаних сил. Я так розумію. , що на сьогодні йде "прелюдія" до наступальної операції. Вони хочуть максимально підготувати плацдарм для введення основних сил, які вони формують зараз на кордоні України та Росії", – сказав він.

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