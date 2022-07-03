Жданов розповів, у кого Путін почав випрошувати зброю для війни в Україні

За словами військового експерта, великих запасів у РФ немає, зброя у них переважно радянська

Олег Жданов розповів про плани Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін звернувся за допомогою до країн Центральної Азії, оскільки країні-агресору не вистачає озброєння, щоб продовжувати війну в Україні. Також диктатор хоче повернути свій вплив у цьому регіоні. Натомість Путін обіцяв "забезпечити захист та безпеку" цим країнам.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише "НВ".

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За його словами, великих запасів у РФ немає, зброя у них переважно радянська, тому Путін її й просить.

"Щоб вони зняли зі зберігання або віддали ту, яка є в контактах, або віддали ту, яка є у військових частинах для того, щоб Російська Федерація змогла швидко поповнити свої запаси технічно справною зброєю. Головне питання – технічна справність цієї зброї", – сказав Жданов.

Він заявив, що Путін намагається легітимізувати себе на міжнародному рівні, для чого і був використаний саміт країн Каспійського басейну.

Жданов додав, що у такий спосіб президент РФ хотів показати, що "Росія сьогодні не на задвірках міжнародної політики, а має якийсь вплив і має якісь важелі на міжнародній арені".

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Жданов розповів, коли Путін може визначитися з прямою участю Білорусі у війні

Президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі в Україну. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в аналітичній програмі "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

На запитання, чи є зараз небезпека для України на північних рубежах, експерт відповів:

"Там зберігається можливість вторгнення з боку білоруської армії. До речі, 30 червня – 1 липня відбудеться зустріч у Санкт-Петербурзі, і Путін вирішуватиме там це питання, швидше за все. Але я думаю, що білоруський керівник поки не поспішає втручатися у цю війну, тому що для нього це останній міст, через який він може вискочити з цієї халепи під назвою "війна". Тому сподіватимемося... Поки я залишив би ймовірність 50 на 50 відсотків".

Раніше ми розповідали, що посилення ракетних ударів по українських містах є помстою РФ за успіхи України. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону "Єдині новини".