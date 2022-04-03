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Жданов розповів, у чому ефект Чорнобаївки та чому окупантам не вдається її взяти

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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3 квітня, 15:59
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У цьому регіоні російські війська не можуть вийти в степ і розмістити польовий табір, а для них це дуже необхідно для наступу
Війська РФ нестимуть поразку в цьому регіоні, вважає Жданов
Війська РФ нестимуть поразку в цьому регіоні, вважає Жданов / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорнобаївка є єдиним місцем, де окупанти можуть створити плацдарм для наступу, тому вони продовжуватимуть спроби вторгнення знову і знову. Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

За його словами, там вони могли б посадити гелікоптери вогневої підтримки, які забезпечують прикриття та наступ військ.

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"Вертушки не посадиш, тому що в суху погоду будь-який двигун літака просто захлинеться від кількості пилу, який піднімає гвинт", – казав він.

Жданов зазначив, що феномен Чорнобаївки ще полягає в тому, що вона розташована у дуже зручному географічному положенні, що дозволяє нашим військовим завжди "дуже тепло зустрічати" окупанта.

"Чорнобаївка знаходиться у дуже зручному географічному розташуванні від Антонівського мосту. Вони заходять, починають розгортати тилові бази, розгортати командні пункти, привозити припаси, намагаються накопичити війська... але ми не даємо їм цього зробити. Ми одразу ж завдаємо вогневої поразки, вони приходять – ми їх б'ємо, вони приходять – ми їх б'ємо. І це триватиме доти, доки з бункера не надійде будь-яка інша команда, яка змінить мету цієї війни", – резюмував експерт.

Що відомо про Чорнобаївку

У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.

1 квітня Збройні сили України знову накрили російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном Це вже 13-й та 14-й провал окупантів.

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РФ накопичує сили

Російські військові накопичують свої силина Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів. Українські військові робитимуть усе, щоб зупинити окупантів.

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Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

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Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
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