Житомирська область повністю звільнена від російських військ – глава ОВА

Відступаючи, окупанти лишили свою техніку та замінували будинки мирних жителів

Віталій Бунечко заявив про звільнення Житомирської області від окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська повністю відкинуто з території Житомирської області. Однак окупанти, відходячи, замінували мирні будинки.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.

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Вын зазначив, що місцями ворог був відкинутий українськими військовими, а частина окупантів пішла сама.

"На Житомирщині ворога було відкинуто і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й "власний" слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилась", – сказав Бунечко.

Київську область звільнили

31 березня російські війська залишили територію Чорнобильської АЕС. Однак при виході пограбували приміщення станції, викрали техніку та цінні речі, навіть забрали з собою виделки.

Крім того, відбулося витіснення та відведення військ з територій Київської та Чернігівської області.

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2 квітня стало відомо, що російських військ більше немає на території Київської області – українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель. Та на звільнених територіях виявили звірства російських окупантів – по вулицях були розкидані тіла десятків мирних українців. В Бучі знайшли братську могилу з майже 300 убитими. Деякі міста та села були під контролем військових Росії місяць.

Попри це жителям повертатися рано. В даний час ведуться роботи з відновлення газопостачання, води, електрики та розмінування.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування потрібно щонайменше 10 днів. За його словами, за всіма звільненими від окупантів населеними пунктами з неділі, 3 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт з розмінування.

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