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Неймовірна швидкість! Під Києвом показали роботу "саперів, що літають"

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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18 червня, 07:06
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В Україні планують розпочати масштабне розмінування за допомогою дронів
Дрон-сапер сканує гектар за 20 хвилин. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Дрон-сапер сканує гектар за 20 хвилин. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"

Американські дрони допоможуть українським саперам швидше, ніж зазвичай, розмінувати території. Як відомо, зараз в Україні заміновано близько 300 тис. кв. км, це майже половина країни. За найоптимістичнішими прогнозами, на розмінування такої площі існуючими методами, простіше, за допомогою звичайних міношукачів, піде до десяти років. Про це не раз заявляли у МВС та ДСНС, уточнюючи, що один день мінування територій супротивником це 30 днів розмінування нашими спеціалістами.

Напередодні під Києвом технічні фахівці показали, на що здатні "літаючі сапери", які можуть прискорити процес у кілька разів. Кореспондент "Сегодня" побачив, як працюють ці апарати, створені за новітніми західними технологіями.

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Принцип їх роботи такий: у повітря піднімається безпілотник з магнітометром, що висить під ним. Останній зовні схожий на гирю, яка приєднана до дрону кабелем. Саме ця "гиря", пролітаючи над певною ділянкою, і виявляє на землі та землі міни, снаряди та інші боєприпаси.

"У них багато перспектив. Конкретно на цих дронах встановлені датчики, здатні виявляти міни. Є магнітометр, за допомогою якого виявляють метал у ґрунті, є гіперспектральна камера, яка показує на карті інші матеріали, що знаходять у ґрунті. Подібні дрони використовуються в інших країнах для пошуку мінералів, для складання карт пролягання труб", повідомив нам керівник компанії-виробника Кемерон Челл.

Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
Випробування дронів-саперів. Фото Ігоря Сєрова, "Сьогодні"
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Як ми з'ясували, ціна обладнання досить висока від 70 до 100 тис. доларів, тому Україна поки що не закуповувала такі дрони. Але, як уже заявили в Раді, є шанс отримати їх як "гуманітарку".

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Щоб обстежити 1 га, дрону потрібно близько 20 хвилин. Після цього штучний інтелект складає мапу, завдяки якій сапери зможуть знешкодити смертоносні предмети. Ще один дрон (меншого розміру) може знімати на камеру місцезнаходження боєприпасів. Обидва апарати нагадують великих літаючих роботів і можуть у десятки разів прискорити процес розмінування. Після того, як вони відсканували територію, на складання мінної картки знадобиться ще доба, після чого сапери зможуть безпечно розпочати розмінування.

Такі дрони в Україні ще не використовувалися, пояснив голова комітету Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко.

"Сподіваюся, що завдяки нашій співпраці (із західними партнерами Авт.), використовуватимемо їх. Думаю, Україна їх і закуповуватиме, і отримуватиме як гуманітарну допомогу. Будемо просити, щоб якусь частину нам давали у вигляді гуманітарної допомоги, звичайно, закуповуватимемо. Як показало себе це обладнання? Ми ще не побачили остаточного результату. Коли побачимо результат, оцінюватимемо. Але те, що ми бачимо, виглядає досить добре", сказав нам Бондаренко.

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Раніше ми повідомляли про те, у яких регіонах знаходять найбільше мін та як росіяни мінували побутову техніку під Києвом.

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