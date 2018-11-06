Административные и банковские услуги без бумаг и очередей: как будет работать BankID

В Украине уже можно получать справки от госорганов, открывать счета в банках и заниматься прочими бюрократическими делами без длинных очередей и траты времени. С 5 ноября в стране начал функционировать механизм BankID, который позволяет получать доступ к административным и банковским услугам, не выходя из дома. Сайт "Сегодня" рассказывает, что это такое, как будет работать новый механизм и насколько это безопасно.

Что это и как работает

BankID – это единая электронная система верификации человека, которая позволяет подтвердить личность дистанционно и получить доступ к административным и банковским услугам.

Механизм начал работать в Украине 5 ноября 2018 г., когда вступило в силу постановление Национального банка Украины "О системе BankID Национального банка". В пресс-службе учреждения заявляют, что теперь, благодаря внедрению BankID, НБУ предоставил физлицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги – например такие, как открытие счета.

С BankID украинцы смогут получить более 70 административных услуг (справки, выписки, документы), и даже открывать счета в банках, не посещая отделений.

"Граждане уже в ближайшее время, кроме административных, смогут получать дистанционно банковские и другие услуги. Для этого нужно лишь, чтобы банк пользователя подключился к Системе BankID НБУ. Банки же смогут открывать счета физическим лицам дистанционно. Другие участники системы – юридические лица и небанковские учреждения – смогут начать предоставление своих услуг дистанционно с помощью идентификации через Систему BankID НБУ, что значительно упростит процедуру получения таких услуг и оптимизирует расходы компаний за счет автоматизации процессов, а также сэкономит время потенциальных покупателей", – пояснил директор Департамента информатизации Национального банка Украины Владимир Нагорнюк.

Сейчас на портале государственных услуг, которые украинцы могут получить дистанционно, доступно больше 70 различных сервисов. В скором времени их количество планируют увеличить до 100.

Система BankID выполняет роль своеобразного электронного посредника. Т.е. человек в режиме онлайн проходит идентификацию, а потом пользуется теми услугами, которые его интересуют. Все документы уже внесены в базу из-за того, что система интегрируется в банковские базы данных.

Как воспользоваться BankID

Подключение к системе BankID НБУ сейчас абсолютно бесплатное. Пройти идентификацию в системе несложно, но есть ряд условий. Так, пользователь должен быть клиентом банка, который уже подключился к системе BankID. Сейчас в Украине таких банков всего 5, среди которых и государственные ПриватБанк и Ощадбанк.

К тому же, нововведение сейчас поддерживает не так много учреждений: это, например, Министерство юстиции Украины, Портал государственных услуг, Госгеокадастр, Львовский городской совет, Электронная система местных петиций и другие.

Чтобы воспользоваться идентификацией через BankID, нужно на одном из сайтов этих учреждений выбрать пункт входа в систему через BankID. Правда, работает услуга не на всех вышеперечисленных сайтах (по состоянию на вечер 5 ноября). Так, например, на сайте Львовского горсовета, Портале электронных сервисов Харькова, Государственном агентстве по вопросам электронного управления Украины этот сервис все еще недоступен и выдает ошибку при попытке войти.

Далее, когда вы нажмете "войти через BankID", нужно будет выбрать непосредственно сам банк, в котором вы обслуживаетесь, например, ПриватБанк, Ощадбанк или другие. После этого появится окно с тремя способами идентификации – через банк, с помощью мобильной аутентификации и электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Собственно, при идентификации через банк нет никаких сложностей, в случае с ПриватБанком нужно просто отсканировать QR-код или же ввести номер телефона и пароль, с помощью которого вы подключаетесь к Приват24.

Чтобы пройти идентификацию с помощью мобильного телефона, есть два варианта – идентификация с помощью IDcard и ЭЦП. Так, вначале нужно скачать приложение (к слову, работает эта услуга только на системе Android). Сделать это можно по ссылке, которая находится под QR-кодом.

Далее можно выбрать – пройти идентификацию по паспорту или электронно-цифровой подписи. Если вы выбираете второй вариант, то предварительно необходимо будет закинуть ЭЦП в мобильный, с помощью шнура питания в любое доступное вам место памяти sd-карты смартфона (это необходимо сделать всего один раз). В дальнейшем нужно будет указать путь в приложении, где и будет находиться ваш файл-ключ (ЭЦП). После этого просто запускайте приложение и отсканируйте QR-код, либо же введите цифровой код вручную.

Чтобы пройти идентификацию с помощью IDcard, в приложении нужно будет выбрать изображение пластикового паспорта, далее нужно ввести реквизиты безопасности доступа к персональным данным чипа, PIN2.

"Поднести паспорт к телефону, устройство считает персональные данные (занимает 5-7 сек., при этом удерживайте паспорт рядом с аппаратом)", – сказано в инструкции к BankID.

После этого процедура та же – сканируете QR-код приложением или вводите вручную цифровой код. Стоит отметить, что идентификации через IDcard возможна только для обладателей нового, пластикового паспорта; если у вас паспорт в формате книжечки, пройти идентификацию с его помощью не выйдет.

Т.е. для того, чтобы воспользоваться BankID, не нужно вводить никакие свои данные, сканировать документы или передавать личную информацию. Достаточно просто пройти процесс идентификации с помощью доступных инструментов.

Банки через сервис BankID смогут передать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

идентификационный номер (ИНН);

адрес регистрации;

номер телефона;

e-mail адрес;

скан-копии паспорта и ИНН.

Насколько это безопасно

Благодаря системе BankID Национального банка украинцы смогут, не выходя из дома, только при помощи мобильного телефона и электронной подписи подтвердить свою личность и, например, дистанционно открыть счет в банке, взять нужную справку или выписку, за которой до этого приходилось не один час стоять в очередях.

BankID передает достоверную информацию, к тому же, доступ к клиентским базам надежно защищен. На сайте сервиса сказано, что он решает проблему верификации пользователя через интернет.

"Чтобы предоставить гражданину, скажем, справку, нужно убедиться в том, что это действительно он. Если гражданин выберет верификацию через BankID, он вводит логин/пароль своего интернет-банка, проходит второй этап авторизации (например, введение SMS-пароля) и таким образом подтверждает свою личность", – говорится на сайте BankID.

Также известно, что ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью BankID.

Известно, что по состоянию на 1 января 2018 года, более 13 млн физических лиц-клиентов банков использовали дистанционное обслуживание своих счетов, этот показатель более чем втрое больше соответствующего показателя на конец 2016 года.

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