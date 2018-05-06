Новым адвокатом Савченко стал экс-защитник Штепы и "Топаза"

Вчера, 13:46

Защита готовит заявление в правоохранительные органы по факту противодействия новому адвокату в доступе к клиенту

Александр Шадрин / Фото: Facebook.com/shadrin.sasha
Александр Шадрин / Фото: Facebook.com/shadrin.sasha

Новым защитником нардепа Надежды Савченко стал Александр Шадрин, который ранее был адвокатом экс-мэра Славянска Нели Штепы и "антимайдановца" Гната Кромского, также известного по прозвищу "Топаз". Об этом на своей странице в Facebook сообщил другой защитник Савченко – Алексей Шевчук.

По его словам, в субботу, 5 мая Шадрину "с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы".

"Впереди очень много работы, но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел", – написал Шевчук.

Он также сообщил, что в настоящее время готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту.

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Как сообщалось, народный депутат продолжает сильно худеть из-за отказа от пищи за решеткой.

Ранее  мы сообщали, что следователям нужно не менее четырех месяцев для расследования дела о подготовке терактов в Киеве, в чем подозреваются руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко.

Напомним, Генеральная прокуратура обнародовала видео, на котором запечатлено, как народный депутат Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали теракты в Киеве, их личные переговоры и попытка задействовать в этом офицеров ВСУ. Эти доказательства были опубликованы генпрокурором на заседании парламента.
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"Сегодня"

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