Нападение на украинцев в Польше: стала известна возможная причина избиения

Товарищи попавшего в больницу в результате избиения Николая, Андрей и Руслан заявили, что нападение было заказанным. Тот, кто заказал избиение был знаком с пострадавшим и знал где он живет. Об этом пишет "ПроСтир".

При этом драка произошла на бытовой почве. Знакомые пострадавшего утверждают, что причина избиения была нелепой – поводом для ссоры между выпившими украинцем и поляком послужил стул. Они обменялись "любезностями" и разошлись, однако позже трех украинцев догнала машина с поляками.

Напомним, в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них.

В четверг, 3 мая, после выхода из местного магазина между ними и неизвестным произошла словесная перепалка.

Когда мужчины шли домой, дорогу им преградили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились на них. Двоим удалось убежать.

Пострадавший попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком – во время нападения у него случился эпилептический приступ. Некоторое время он находился в критическом состоянии.

В настоящее время жизни украинца ничего не угрожает.