Пограничники не пустили в Украину двух российских граждан – представителей СМИ

Сегодня, 16:01

Один из них незаконно посещал Крым, второй является представителем пропагандистского канала "Россия"

Фото: facebook.com/DPSUkraine
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Двое граждан РФ прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Второй россиянин назвал целью визита отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия". Мужчину отправили в обратном направлении.

По данным погранведомства, по состоянию на 14.00 субботы сотрудники Госпогранслужбы оформили около 18 тыс. граждан, которые прибыли на финальный матч ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом" (Мадрид), причем только за субботу – 8 тыс. человек.

Как сообщалось, украинские пограничники отказали во въезде в страну четверым гражданам РФ, которые оказались ультрас футбольного клуба "Торпедо" (г.Владимир, РФ). 

Кроме того, пограничники задержали уроженца Ливана, прибывшего в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА, который внесен в базу данных Интерпола.

Как сообщалось, два представителя телеканала "Россия" пострадали на Донбассе в ходе съемок сюжета с участием главаря одного из подразделений боевиков Олега Мамиева, который был ликвидирован в ходе съемок.
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Источник:

"Сегодня"

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