Жаркие дни и холодные ночи: прогноз погоды в Украине на неделю

К концу лета жара в Украине начала спадать, однако природа в этом году уже преподнесла немало сюрпризов, так что, возможно, готовиться к осени рано? Сайт "Сегодня" решил узнать, какой будет погода в конце августа.

25 августа, в субботу в Украине жарко. Дожди с грозами ожидаются только в западных областях, а на всей остальной территории облачно с прояснениями, сообщает "Укргидрометцентр". Средняя температура воздуха днем на западе и севере будет колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов выше нуля, в центре от 27 до 30 градусов, в восточных областях от 27 до 29 градусов, и на юге – от 30 до 32 градусов тепла. А вот ночью по всей стране уже будет холодно – в среднем 12-15 градусов.

26 августа, в воскресенье днем все так же жарко – в восточных областях температура воздуха повысится до 31 градуса, в центре страны до 32-х, на юге – до 34 градусов. Чуть теплее будет и ночью – в среднем по Украине 14-17 градусов выше нуля.

27 августа, в понедельник дожди продолжат заливать западные области, при этом осадки "переберутся" и в Житомирскую область. Что касается температуры воздуха, то она сохранится на уровне воскресных показателей.

28 августа, во вторник грозовой фронт продолжит ползучее "наступление" с запада и доберется до Винницкой области. В центральных, северных, восточных и южных регионах Украины безоблачно и жарко, средняя температура днем 27-31 градус тепла.

29 августа, в среду осадки ожидаются не только на западе страны, но и в Киевской, Черниговской обпастях. При этом на Волыни, в Закарпатье и во Львовской области уже сухо и солнечно. Температура воздуха днем составит: на западе от 20 до 24 градусов, на севере от 25 до 27 градусов, в центре и в восточных областях от 29 до 31 градуса, и на юге – от 30 до 33 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето будет коротким, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе, сообщает сайт "Синоптик"

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. В этот день наблюдали за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

27 августа почитается память пророка Михея. В старину обратили внимание, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. Считается, что если молодое Бабье лето ветряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.

29 августа отмечается праздник Спаса Нерукотворного. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок – осень будет продолжительной.