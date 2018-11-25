В России заявили о двух украинских кораблях, которые вышли из Бердянска в сторону Керченского моста

По данным ФСБ, навстречу трем украинским судам, из Бердянска вышли два бронированных артиллерийских корабля класса "Гюрза"

Два украинских корабля выдвинулись из Бердянска в район захода трех судов Военно-морских сил Украины в якобы "российские территориальные воды", сообщает центр связей с общественностью ФСБ России.

"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза". В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Азовском море российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. Инцидент произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Кроме того, украинские корабли осуществляли переход в соответствии с нормами международного права.

В свою очередь Россия, которая ранее начала угрожать Украине обострением ситуации в Азовском море, тут же обвинила Украину в провокациях.