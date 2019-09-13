1,5 млрд долгов: ДТЭК Днепровские электросети вынужден ограничить в электроснабжении стратегические предприятия области

ДТЭК Днепровские электросети назвал ТОП должников за потребленную электроэнергию, многолетние долги которых создают серьезные проблемы в цепочке расчетов в новом энергорынке

Генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук

Водоканалы, теплопоставщики и промышленные гиганты – ДТЭК Днепровские электросети назвал ТОП должников за потребленную электроэнергию, многолетние долги которых создают серьезные проблемы в цепочке расчетов в новом энергорынке. В связи с требованиями закона, Оператор системы распределения (ОСР) вынужден ограничить их в электроснабжении – до полного погашения задолженностей.

Наибольшие должники и первые кандидаты на отключение в ближайшее время:

КП Днепропетровского облсовета "Аульский водовод" (обеспечивает водой местные водоканалы Днепра и Каменского, а также Верхнеднепровск, Новомосковск и ряд населенных пунктов Криничанского и Днепровского районов) – долг 181 млн грн;

КПП Каменского горсовета "Горводоканал" (питает водой Каменское и поселок Романково) – 111,3 млн грн;

Государственное предприятие "Днепр-Западный Донбасс" (обеспечивает водой жителей Павлограда, Терновки, Першотравенска, Синельниково, Павлоградского и Петропавловского районов) – 88,3 млн грн;

АО "Криворожская теплоцентраль" (обеспечивает теплом 50% жителей Кривого Рога) – 171,7 млн грн;

Государственное промышленное предприятие "Кривбаспромводопостачання" (занимается подготовкой питьевой воды для Кривого Рога и близлежащих населенных пунктов – Апостолово, Широкое, Зеленодольск, местной ТЭЦ, а также осуществляет откачку шахтных вод на объектах крупных предприятий ГМК) – 127,2 млн грн.

"Долги предприятий создают целую цепочку неплатежей: мы не можем рассчитаться с государственным предприятием "Энергорынок", тот – с генерирующими компаниями и шахтами. Это ставит под удар экономику Днепропетровской области и страны. Сложившаяся ситуация обязывает нас ограничивать должников в электроснабжении. Это одна из обязанностей, которая согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" возлагается на ОСР в условиях разделения энергоуслуг", - пояснил во время брифинга генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук.

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Отключение вышеназванных предприятий может привести к перебоям в водоснабжении таких крупных городов как Днепр и Каменское, а также соседних населенных пунктов. Под угрозой срыва отопительного сезона также город Кривой Рог – из-за долгов местной теплоцентрали. Отключение Криворожской ТЦ запланировано уже на 19 сентября. Ответственность за негативные последствия, связанные с прекращением электроснабжения, несет руководство предприятий-должников.

В настоящий момент ДТЭК Днепровские электросети ведет переговорный процесс с предприятиями-неплательщиками. Энергетики призывают к активным шагам по урегулированию ситуации областной и городские советы, профильные министерства, к юрисдикции которых относятся эти предприятия. Это поможет не допустить отключений социально важных объектов, выйти из хронического тупика неплатежей и посодействовать начавшему процессу трансформации украинского энергорынка.

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В целом долги за потребленную электроэнергию на 1 августа 2019 года составляют более 1,5 млрд грн. Самыми злостными неплательщиками остаются предприятия ЖКХ региона, за которыми числится более 1,13 млрд грн. Промышленность – 206,5 млн грн. Жители области задолжали 160 млн грн.

Все это – долги прошлых лет, накопленные до 1 января 2019 года. После разделения рынка они остались за ОСР – ДТЭК Днепровские электросети, который, в свою очередь, имеет кредиторские обязательства за закупку электроэнергии для региона в энергорынке страны.

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