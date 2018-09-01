1 сентября KAN Development открыла современный учебный центр "Гимназию А +"

Торжественно перерезали ленточку основатель компании KAN Игорь Никонов, его жена, основательница сети "А +" Иванна Никонова, директор сети образовательных учреждений "А+" Татьяна Курмаз, а также Владимир Кличко, Елена Фиданян, Александр Волков.

"Проект "Гимназии А+" создан вместе с талантливой командой архитекторов из бюро Archimatika, имеет площадь около 8000 кв. м и рассчитан на 600 учеников, он является уникальным и не имеет аналогов в Украине. Здание работает на тепловых насосах, которые используют энергию земли и поставляют тепло для нужд гимназии, 170 пробуренных скважин берут его в течение отопительного периода, а летом они работают на охлаждение здания. Энергоэффективное стекло, регулирующее прогрев воздуха в аудиториях, солнечные батареи, сверхсовременная система вентиляции, "умное" освещение, трехуровневая система очистки воды – это далеко не все технические характеристики здания", – отметил основатель компании KAN, Игорь Никонов.

"Гимназия А+" была реализовано в рекордные сроки. Авторы проекта в составе KAN и Archimatika приложили немало усилий, чтобы учебное заведение выгодно отличалось от других образовательных проектов даже через несколько десятилетий. Экологичность и эргономичность – основополагающие принципы компании KAN. Создавая "Гимназию А+", команда проекта уделила особое внимание соответствию всех материалов параметрам безопасности их использования в детском учреждении, а также экологичности, надежности и устойчивости. Например, отделочные материалы тестировали на выделение фенолов, формальдегидов и взвешенных спиртов.

Это первая школа с уникальным большим стадионом, аналогов которому еще нет в Украине. Профессиональное футбольное поле размером 40х60 метров для тренировки учеников и проведения соревнований международного уровня с трибунами для болельщиков реализовано по стандартам ФИФА. Также гимназия имеет 3 многофункциональных спортивных зала различного назначения: большой зал для командных видов спорта, зал для художественной гимнастики и единоборств, хореографический зал. Отдельного внимания стоят outdoor гимнастический комплекс и баскетбольная площадка (может использоваться для волейбола, бадминтона и т.д.), беговые дорожки с профессиональным покрытием, стена для скалолазания и прочее. На внешнем детской площадке установлен уникальный комплекс детских спортивно-развлекательных аттракционов, на фоне которых даже взрослому хочется сделать фото.

Еще одна из инновационных черт "Гимназии А+" – это возможность проведения занятий на свежем воздухе. На специально оборудованной зеленой площадке дети и родители имеют возможность посетить классы по рисованию, поэзии и йоги на зеленой траве с видом на ландшафтный парк. Кстати, уникальные хвойные деревья и сакуры для него были привезены из лучших питомников Украины и Германии.

В "Гимназии А+" от KAN Development есть столовая для здорового питания ребенка и уютное кафе, сверхсовременная цифровая и традиционная библиотеки, школьный театр, большой концертный зал на 200 человек, профессиональный лекторий, студия звукозаписи и оснащенная современными инструментами музыкальная студия. Классы информатики, биологии, химии и "Science lab" с профессиональным лабораторным оборудованием, которому позавидуют даже современные ученые. Для родителей в гимназии предусмотрен удобный паркинг, в том числе електрозарядная станция для автомобилей и велосипедов.

Также в школе разработана уникальная программа, благодаря которой родители онлайн будут получать информацию об успехах и талантах ребенка, что позволит своевременно выявить лучшие качества и умения для будущего развития и реализации.

Компания KAN продолжает создавать новые сверхсовременные учебные и спортивные заведения в рамках инфраструктуры проектов жилых комплексов. Уже ведется реализация садов и школ в жилом квартале "Файна Таун", ЖК Respublika и уникальном комплексе Tetris Hall.