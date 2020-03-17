10 человек на маршрутку: Ляшко рассказал, как водителям "отбиться" от лишних пассажиров

В обычный день в час пик в маршрутки набивается человек по 40

В МВД уже сделали предупреждение перевозчикам на случай недобросовестного выполнения требований карантина. Теперь заместитель министра здравоохранения – главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, что водитель общественного транспорта будет контролировать количество пассажирок в салоне, полиция будет помогать решать конфликтные ситуации. Об этом он рассказал на брифинге.

По его словам, полиция будет контролировать ситуацию и готова реагировать на вызовы водителя в случае конфликтных ситуаций.

"Относительно того, как будет контролироваться максимальное количество пассажиров, которые находятся в маршрутках и автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь, это обязательство водителя. В то же время, в дальнейшем, если не будут слушаться водителя – водитель имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов. Полиция будет размещать патрули возле топ-мест посадки в транспорт и будет обеспечивать правопорядок, чтобы не было проблем во время входа и выхода из транспортного средства", – сказал Ляшко.

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В Украине на сегодняшний день семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, один из которых оказался летальным. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространению вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20. Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые ограничения.

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