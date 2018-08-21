100 дней голодовки Олега Сенцова: три криза и мировая поддержка

Украинский кинорежиссер до сих пор отказывается от пищи ради освобождения незаконно заключенных соотечественников

100 дней назад украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией, начал голодовку.

С 14 мая 2018 года он отказался принимать еду, требуя освободить 64 незаконно удерживаемых в РФ соотечественников. В сотый день голодовки Сенцова сайт "Сегодня" решил вспомнить, как заключенный кинорежиссер жил более трех месяцев без еды, и как на его протест реагировало мировое сообщество.

14 мая (1 день) – Олег Сенцов передал письмо российскому адвокату Дмитрию Динзе, в котором объявлял бессрочную голодовку.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кінця! Слава Україні", – написал Сенцов в заявлении.

25 мая (12 день) - в поддержку Сенцова выступила Европейская киноакадемия и потребовала от властей России немедленно освободить украинского режиссера.

"Мы глубоко обеспокоены этим и еще раз просим обеспечить его безопасность и освободить его немедленно и безоговорочно!" – написано в заявлении киноакадемии.

28 мая (15 день) – по информации Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, кинорежиссер дал согласие на "поддерживающую терапию".

"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", – отмечается в сообщении ведомства.

31 мая (18 день) – голодовку объявил заключенный крымский активист Александр Кольченко, которого также осудили по сфабрикованному обвинению в терроризме. Помимо него, по словам и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун, в поддержку Сенцова голодовку объявили еще трое политзаключенных Кремля.

1 и 2 июня (19 и 20 день) – по всему миру прошли акции в поддержку Сенцова.

"Я благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру – в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украине и даже России. Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима", – написал Президент Украины Петро Порошенко на своей странице в Facebook.

5 июня (23 день) – Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки", в котором просил сосредоточиться не только на его судьбе, но и повлиять на освобождение всех украинских политзаключенных.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!" – говорится в тексте письма.

8 июня (26 день) - у Сенцова случился первый криз. Состояние его здоровья резко ухудшилось.

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент криз может повториться..." - сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

14 июня (32 день) - Европарламент принял резолюцию с призывом к России освободить украинских политзаключенных. Кроме того, евродепутаты призвали мировых лидеров не ехать в РФ на Чемпионат мира по футболу. Решение поддержали 485 евродепутатов, против были 76.

"Европейский Парламент призывает ЕС выступить с заявлением с осуждением нарушения прав человека в России и попытки скрыть их под прикрытием Чемпионата мира ФИФА", – говорится в резолюции.

19 июня (37 день) - Россия сделала заявление, что давление общественности не может повлиять на решение суда по Сенцову. Но о помиловании может попросить сам осужденный.

"Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

22 июня (40 день) – состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось, у него стали отказывать рецепторы, но он отказывается просить о помиловании.

"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй криз (первый был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент", – сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

25 июня (43 день) – Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину помиловать Сенцова.

13 июля (61 день) - Олегу Сенцову исполнилось 42 года. В честь его дня рождения активисты по всему миру запустили флешмоб, а в Киеве прошел пробег в поддержку кинорежиссера.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Тем временем в сети стала появляться информация о смерти кинорежиссера, но она не подтвердилась.

"Я проверяю эту информацию (о смерти Сенцова. – Ред.). Но то, что нам сказали в секретариате, в офисе уполномоченной по правам человека РФ Москальковой, Соловьев, который руководитель этого офиса, сказал, что это фейковая информация", – сообщила Людмила Денисова в комментарии сайту "Сегодня".

19 июля (67 день) - у Сенцова случился второй криз. Адвокат украинца отметил, что кинорежиссер сильно похудел.

"У него второй криз произошел, вопрос стоял о реанимации, но он отказался и сказал, что будет принимать минимальное количество смесей. Он принимает 2-3 ложки в день… Мне казалось, что он сильно сдал, постарел, на "Кощея Бессмертного" похож. Мы поработали час, он почитал письма и написал ответы", – отметил адвокат осужденного Дмитрий Динзе.

20 июля (68 день) – появились снимки Сенцова из колонии. Олег провел с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой разговор в режиме видеоконференции.

"Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", – написала Москалькова.

24 июля (72 день) - в ЕСПЧ призвали Сенцова прекратить голодовку. Кроме того, суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение.

Фото: AFP

"Суд принимает решение по обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку", – говорится в сообщении.

7 августа (86 день) - состояние здоровья Сенцова снова ухудшилось.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", – написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

9 августа (88 день) - появились фото Сенцова из колонии. Их опубликовала украинский омбудсмен. По словам Людмилы Денисовой, фото были присланы российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", – отмечает Денисова.

В то же время Денисова уточнила, что, по словам адвоката Сенцова, у кинорежиссера случился третий криз.

"Говорила я и с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной криз. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление", – написала Денисова.

10 августа (89 день) – США сделали заявление по Сенцову. Американские дипломаты обеспокоены ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера.

"Мы обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которое ухудшается. Россия может и должна освободить этого невиновного человека немедленно", - говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

18 августа (97 день) – в поддержку Сенцова прошли акции в российских городах Москве и Санкт-Петербурге.

21 августа (100 день) – Сенцов продолжает протестовать и отказывается принимать пищу.