100 лет инноваций: KLM отмечает юбилей

В октябре 2019 года старейшая авиакомпания мира KLM празднует свое столетие. Пройдя огромнейший путь – от истоков авиации до 160 направлений по всему миру – сегодня компания по-прежнему чтит свою историю, продолжая творить будущее.

Своим существованием KLM обязана Альберту Плесману, лейтенанту голландских воздушных сил. Его кипучая энергия и мечта о небе воплотились в идее создания национальной "летной компании", которую он настойчиво пропагандировал полгода. Но планы первооткрывателя не могли стать реальностью без поддержки бизнеса и властей. Плесман был находчивым и смелым человеком: для достижения своей цели и привлечения внимания в сентябре 1919 года он организовывает выставку, которая стала первым в мире авиашоу. Мероприятие достигло цели: вскоре королева Нидерландов торжественно объявила о создании национального предприятия по воздушным перевозкам. Авиакомпании было присвоено имя Koninklijke Luchvaart Maatschappij voor Nederland an Kolonien ("Королевские Голландские Авиалинии"), или сокращенноKLM. С тех пор оно остается неизменным.

Уже через пять лет после своего основания компания выполнила свой первый межконтинентальный рейс. Полет в нынешнюю Джакарту (только представьте!) занимал 10 дней, включал 24 пересадки и в пересчете на современную валюту стоил 20 тысяч евро.

Необычным было и новшество 1958 года. KLM предложила путешествие вокруг света. И если в романе Жюля Верна оно занимало 80 дней, то здесь можно было облететь планету за 89 часов и 20 минут.

Сегодня это кажется странным, а в те времена на борту рейса Голландских Авиалиний Амстердам-Токио имелся комплект выживания на случай непредвиденной посадки, включающий винтовку для отпугивания белых медведей. Все просто: маршрут пролегал через Северный полюс.

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О вековой истории и интересных фактах компании можно рассказывать долго. Неизменным остается одно: KLM по-прежнему делает все возможное, чтобы безопасно и комфортно доставлять людей в пункты назначения по всему миру. Только за прошлый год 204 самолета компании перевезли 32,4 миллиона пассажиров в 87 европейских и 73 интерконтинентальных направлениях. В "багаже" авиакомпании также появление первых стюардесс (именно стюардесс, женского пола) на борту, что позволяло снизить вес самолета, появление в аэропортах детских игровых комнат – по просьбам маленьких клиентов и их родителей, внедрение современных технологических новшеств, таких как мобильные приложения, персональный голосовой ассистент, и многое другое. Сегодня KLM – это неизменное уважение к прошлому, инновационный взгляд в будущее, поддержка своих клиентов, а также социальная и экологическая ответственность.

Самолеты – это возможность путешествий и впечатлений. Однако с развитием воздушного транспорта остро встала проблема вреда экологии. По данным статистики, около 3% выбросов СО2 приходятся именно на деятельность авиакомпаний. Осознавая свою ответственность, KLM находится в постоянном поиске и внедрении решений по защите и сохранению окружающей среды. Основные пути – сокращение отходов, переход на альтернативное топливо, использование переработанных материалов. KLM стала первооткрывателем и в этой сфере. Это первая авиакомпания в мире, которая получила сертификат ISO 14001 за систему снижения выбросов в окружающую среду. Прошлогодние показатели говорят о снижении общего уровня отходов на 17%, в то же время переработано более 28%. Планка растет, и компания не останавливается на достигнутом: дальнейшая цель – уже через 10 лет снижение объема отходов на 50% по сравнению с 2011 годом.

Экологические принципы KLM лежат в основе всего. В аэропортах курсируют электромобили с багажом, до трапа самолета пассажиров доставляют электробусы, а на борту путешественникам предлагаются только экологически чистые продукты питания, причем в упаковке из переработанных материалов. Каждая порция четко рассчитана под определенный перелет, остатки доставляются в социальные и благотворительные организации.

Специалисты авиакомпании подсчитали, что на мойку одного "Боинга" расходуется 12 тысяч литров воды. Решение пришло незамедлительно – в KLM перешли на полусухой метод. Это позволяет сэкономить 8 миллионов литров воды в год. И это только на одном самолете! Но компания на этом не остановилась. В самолетах практически не найдешь бумажной прессы, а пилоты получают планы полетов на электронных носителях. Это не только снижает использование бумаги, но и позволяет уменьшить вес воздушного судна.

Сегодня KLM – единственная европейская авиакомпания, выполняющая межконтинентальные рейсы с использованием альтернативного топлива. Она лидирует по объему закупок биотоплива среди всей отрасли. А в 2022 году планируется открытие первого завода экологического авиационного топлива в Делфзейле.

Программа компании KLM Fly Responsibly, анонсированная в июне этого года, предлагает взаимодействие между другими компаниями отрасли, а также пассажирами. Участникам программы дается возможность компенсировать выбросы CO2 от своих полетов или просто… отказаться от авиаперелета, выбрав более экологичный транспорт! Уже в следующем году популярный ежедневный рейс Амстердам-Брюссель будет заменен железнодорожным сообщением на высокоскоростном поезде Thalys. В рамках программы CO2ZERO в прошлом году в Панаме были высажены 312 га леса, что превышает размер 400 футбольных полей. Это все компенсации за углеродный след, оставленный после полета, и вклад пассажиров в проект по восстановлению лесов.

В KLM считают, что будущее – уже сегодня. И надо сделать все для сохранения планеты – во имя следующих поколений путешественников. На данный момент авиакомпания занимается созданием самолета будущего – Flying-V. Разработки проходят совместно с Делфтским техническим университетом. Аэродинамический и несколько футуристический дизайн, V-образная форма, разработанные дизайнером Юстусом Бенадом, позволят экономить еще больше. Расход топлива на 20% меньше, чем в Airbus A350, вместимость на 314 человек и размах крыльев 65 метров – это действительно похоже на полет в будущее. Как сообщают создатели, меньший расход топлива достигается за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле, а также за счет дизайна. Новый самолет будет представлен уже в этом месяце.

KLM – это не только о путешествии, инновациях, экологии. KLM – это, скорее, об ответственности. Перед своими пассажирами, сотрудниками, перед собой. Ответственность за безопасность, комфорт. Ответственность за яркие впечатления и за возможности. Компания, хранящая вековую историю с чудесными открытиями и приключениями, которая имеет при этом современные взгляды и инновационный подход. Королевский.

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