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100 тысяч ПЦР-тестов, купленных Ярославским за $850 тыс., прибыли сегодня в Борисполь

2 апреля, 17:54

Актуально

В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов по линии «Ярославского-Джека Ма»

В аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский, сообщают "Українські Новини".

На минувшей неделе Ярославский сообщил в эфире 24 телеканала, что из $ 2 млн, выделенных им на противодействие эпидемии, $ 850 тыс. перечислены за 100 тыс. ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул. "Это все помощь нашего друга Джека Ма", — отметил бизнесмен.

Еще $1,15 млн Александр Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время. По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая – июня.

Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают. "Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал: "В такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет", – рассказали в его пресс-службе.

Напомним, что 24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. 5000 тест-систем из нее прибыли в Харьковский регион. Бизнесмен тогда попросил местную власть "профессионально распорядиться" закупленными тестами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ярославский коронавирус DCH ПЦР-тесты

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