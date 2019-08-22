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100 ударов колокола и награждение достойных: программа Шествия Достоинства

22 августа, 21:06

На Майдане Независимости прозвучит гимн Украины в исполнении оркестров и известных музыкантов

День Независимости Украины

День Независимости Украины / Фото: AFP

Шествие Достоинства в День Независимости Украины в Киеве начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины, а в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский с семьей.

Об этом сообщается в пресс-релизе программы, которую журналисты получили во время генеральной репетиции шествия в четверг вечером в центре Киева.

Также во время церемонии на Алее Героев Небесной сотни начнется общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола. На Майдане Независимости прозвучит гимн Украины в исполнении оркестров и известных музыкантов.

Кроме того, состоится награждение украинцев, достигших успехов в различных сферах. Завершится мероприятие праздничным шествием.

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В торжественном шествии по случаю Дня Независимости Украины под название Шествие достоинства примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.

Постановщиками мероприятия являются режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

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Где смотреть Марш Защитников Украины в День Независимости
Фото: "Сегодня"

В Шествии Достоинства примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ветераны АТО/ООС. Кроме того, пройдут ветераны, отмеченные боевыми наградами за участие в АТО/ООС. Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие В Минобороны отметили, что Шествие достоинства будет отличаться новым форматом: вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации – минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

Ранее мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию Марша Защитников Украины,

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости" .

Также ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Киев шествие День Независимости Украины День Независимости 2019

Источник: Интерфакс-Украина

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