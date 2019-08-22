100 ударов колокола и награждение достойных: программа Шествия Достоинства

Шествие Достоинства в День Независимости Украины в Киеве начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины, а в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский с семьей.
Об этом сообщается в пресс-релизе программы, которую журналисты получили во время генеральной репетиции шествия в четверг вечером в центре Киева.
Также во время церемонии на Алее Героев Небесной сотни начнется общенациональная минута молчания, прозвучат сто ударов колокола. На Майдане Независимости прозвучит гимн Украины в исполнении оркестров и известных музыкантов.
Кроме того, состоится награждение украинцев, достигших успехов в различных сферах. Завершится мероприятие праздничным шествием.
В торжественном шествии по случаю Дня Независимости Украины под название Шествие достоинства примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины.
Постановщиками мероприятия являются режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
В Шествии Достоинства примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ветераны АТО/ООС. Кроме того, пройдут ветераны, отмеченные боевыми наградами за участие в АТО/ООС. Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие В Минобороны отметили, что Шествие достоинства будет отличаться новым форматом: вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации – минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.
В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.
Ранее мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию Марша Защитников Украины,
Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости" .
Также ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".
Все подробности в спецтеме День Независимости 2019
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