1000 дней плена: брат узника Кремля Панова обратился ко всему миру

Незаконно осужденный украинец не хочет, чтобы его посещали в колонии, но письма поддержки придают ему сил

Евгений Панов. Фото: facebook.com/igor.kotelianets.

Осужденный по сфабрикованному делу политзаключенный украинец Евгений Панов уже тысячу дней находится в плену Кремля, сообщил на своей странице в Facebook его брат Игорь Котелянец.

По его словам, узник Кремля его не звонит и не хочет, чтобы к нему кто-то приезжал, поскольку принял случившееся как свой "собственный путь".

"За эти 1000 дней он пережил бешеные пытки: его телом несколько дней гулял ток, конечности лопались от напряжения при растяжении на "ласточке", а легкие захлебывались от недостатка кислорода, когда душили. Выдержал и остался жив. За эти 1000 дней россияне протащили его по десятке тюрем, заставляли сотрудничать с ФСБ, работать в колонии, петь российский гимн, издевались, как могли … Панов выдержал все и не поддался", – пишет Котелянец.

За то время, что украинец находится в плену, его родные "умерли и воскресли", но смирились с тем, что его освобождение лежит не в их руках, но сошлись на необходимости делать для этого все возможное.

"Панов болеет, живет в условиях российского севера в окружении постоянных угроз. Поправляется, когда читает ваши письма", – отметил брал политзаключенного.

Котелянец добавил, что российские тюремщики намерены держать его брата в заключении как минимум до 2024 года, но он уверен в том, что освободить Панова удастся гораздо раньше.

Напомним, что отбывать восемь лет незаконного заключения по обвинению в подготовке диверсии Евгения Панова отправили в колонию города Омск.

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