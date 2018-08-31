1000 квадратных метров о независимости

24 августа корпорация "Оболонь" отметила День Независимости самой большой видеоинсталляцией с поздравлениями от украинцев. Впервые в истории пожелания вывели на цилиндрические емкости общей площадью 1000 м2.

Проект вошел в Книгу рекордов Украины в номинации "Самое большое поздравление Украины с Днем Независимости".

"Чтобы понять масштаб проекта, достаточно одного сравнения: площадь цилиндрических емкостей (ЦКТ *), на которые проектировались приветствия, примерно равна общей площади трех киноэкранов IMAX", – заявил представитель Книги рекордов Украины.

Чтобы собрать поздравления для показа, корпорация расширила функции вендингового автомата "искусственным интеллектом". 24 августа аппарат установили на Контрактовой площади в Киеве. Когда прохожий подходил к нему, автомат ставил несколько вопросов об истории и современности Украины. Так, например, участники акции должны были назвать самый большой самолет, имя нынешнего чемпиона мира по боксу или наиболее известные географические факты. Затем автомат приглашал поздравить Украину с Днем Независимости и дарил банку безалкогольного пива ТМ "Оболонь".

Так, корпорация "Оболонь" собрала более 500 пожеланий, а самые оригинальные вывела вечером на плоскость цилиндрических емкостей завода.

Один из участников акции – Олег. На здании пивзавода его пожелание появилось одним из первых. Парень рассказывает, что когда ему предложили поздравить Украину таким необычным образом, он с радостью согласился. "Для меня День Независимости – это самый важный государственный праздник, – поделился Олег. - Я пожелал Украине развития и процветания, добра и любви".

"Мы хотели, чтобы поздравления были обращены ко всей Украине, чтобы их увидело как можно больше людей. Для нас важно и значимо, что для этого мы смогли использовать собственный завод. "Экраном" для искренних слов стало сердце нашего производства – огромные цилиндрические емкости", – прокомментировал Александр Слободян, президент корпорации "Оболонь".



* Цилиндрическо-конические танки – технологические емкости, в которых происходит процесс брожения