11-летняя участница "Голоса" представит Украину на "Детском Евровидении"

Сегодня, 18:10

Во время онлайн-голосования украинцы из 10 финалистов выбрали представительницу Винницкой области


На "Детском Евровидении-2018" Украину будет представлять 11-летняя представительница Винницкой области Дарина Красновецкая.

Юную, но от этого не менее талантливую исполнительницу, выбрали из 10 финалистов. При отборе учитывалось как мнение судей, так и мнение зрителей, которые голосовали онлайн.

На детской версии "Евровидения", которое пройдет 25 ноября в Минске, Дарина исполнит украино-английскую песню "Say Love" (в переводе с английского "Говорю Любовь"). Любопытно, что она участвовала в написании как слов, так и музыки.

Украинцам Дарина может быть знакома по участию в конкурсе талантов "Голос. Дети", где она два года назад выступала в команде Дмитрия Монатика.

И хотя в шоу ей победить не удалось, она сцену не оставила, продолжив выступать. В 2017 году на фестивале "Черноморские игры" она победила среди девушек младшей группы, а в этом году ей досталась победа уже в средней группе.

Напомним, что этим летом Национальная общественная телерадиокомпания сообщила, что из-за недофинансирования Украина не будет участвовать в конкурсе.

Как сообщалось, обойти эту преграду удалось благодаря онлайн-, а не телетрансляции отборочного тура.
музыка, артист, Украина, детское евровидение, красновецкая

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"Сегодня"

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