12 украинских полярников на год отправляются в Антарктиду

Поехать мог каждый желающий – стоило только подать заявку

12 украинских полярников на год отправляются в Антарктиду 2019-03-25T22:54:08+02:00 Украина Поехать мог каждый желающий - стоило только подать заявку

24-я экспедиция полярников уже завтра отправляется в Антарктиду. На станции Вернадского ученые будут работать круглый год. Поехать мог каждый желающий – нужно было только подать заявку. Участников экспедиции впервые избрали на открытом конкурсе, учли состояние здоровья и навыки. С украинскими полярниками накануне отъезда общалась корреспондент "Сегодня" Анна Гришина.

Большой пресс-зал заполнен журналистами. Здесь провожают в командировку в Антарктиду команду из 12 полярников: семь ученых, трое техников, врач и повар. Год они будут работать на станции "Академик Вернадский".

С геофизиком Богданом Гаврилюком съемочная группа "Сегодня" встретилась накануне. Его называют легендарным полярником. Уже в восьмой раз он едет покорять Ледовую Землю и изучать электромагнитное поле планеты. О сложных буднях на станции рассказывает просто.

"После штормов, когда очень много всего ломается – надо все настраивать, надо ремонтировать. С этим и связаны основные проблемы. Много месяцев работы на улице, в холодных условиях. Но такая работа", – признается геофизик, полярник Богдан Гаврилюк.

В экспедиции ученые будут изучать особенности почвы Антарктиды, уровень загрязнения окружающей среды, прогнозировать изменения климата. Продолжат наблюдать и за пингвинами.

Это эксклюзивное видео съемочной группы "Сегодня". Полтора года назад вместе с полярниками в Антарктиду ездил и наш корреспондент Александр Махов.

Станция – это несколько деревянных домов с лабораторией, комнатами отдыха и даже спортзалом.

Метеоролог Александр Зулас в экспедиции в пятый раз. Рассказывает, что пакует в чемоданы.

"Каких-то маленьких вещей, которых не купишь в магазине: жевачку либо семечек. Жесткий диск в наше время со всеми фотографиями семьи, фильмами, набор карандашей, красок. В Антарктиде год пролетает буквально за месяца три", – признается метеоролог, полярник Александр Зулас.

На станцию ​​везут новое интернет-оборудования. А поэтому в этот раз связь должна быть бесперебойной, хотя и недешевой. 30 гигабайт обойдется в 5000 долларов за месяц. За качество будет отвечать айтишник Александр Квитковский. Он подал заявку на участие в экспедиции. Впервые в этом году конкурс был открытым. Прошел отбор и уже планирует, как за 15 000 километров будет налаживать связь с Украиной.

"Смело можно будет писать имейл, делать голосовые звонки, я думаю, можно будет совершать и видео-звонки", – говорит системный администратор связи Александр Квитковский.

Это 24-я и экспедиция украинских полярников в Антарктиду. В дорогу благословил предстоятель православной церкви Украины Митрополит Епифаний и дал им копию Томоса.

В путешествие полярники отправятся завтра ночью. Дорога впереди длинная: два дня самолетом и пять кораблем. Если погода не помешает, через неделю ученые достанутся Антарктиды и заступят на годовую вахту на украинской станции.

Ранее мы писали, какой будет 24-я украинская экспедиция в Антарктиду.

Также смотрите, как голосуют в Антарктиде. На Южном полюсе ожидается 100%-ная явка, а голосовать будут копиями.

Напомним, ранее стало известно, что украинские ученые начали исследование Антарктиды из космоса. В Украине думают над созданием карты Антарктиды на основе космических снимков в пространственно-временной динамике.

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