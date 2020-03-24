130 военных на самоизоляции: Минобороны о ситуации с коронавирусом в ВСУ

Вооруженные силы продолжают "воевать" с коронавирусом. На сегодняшний день ни один военнослужащий не заражен, но 130 человек все же отправили на всякий случай на самоизоляцию. Об этом рассказал начальник штаба – заместитель командующего Медицинских сил полковник медицинской службы Андрей Галушка, передает пресс-служб Минобороны.

"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", – сказал он и добавил, что на данный момент ни один военный не заражен коронавирусом.

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Также Галушка отметил, что ВСУ получили 10 000 экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС. Накануне также получили 20 000 защитных масок, а медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами.

"К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных сил начало производить одно из отечественных предприятий. Сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половину из которых отправлено в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования", – добавил офицер.

По состоянию на 24 марта в Украине 97 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи коронавируса выявлены в Днепропетровской области – 2, Донецкой – 1, Житомирской – 2 (1 летальный), Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Киевской – 15 (из них 10 в течение суток), Львовской – 2, Тернопольской – 2 (из которых 1 за последние сутки), Черновицкой – 38 (1 летальный), Черкасской – 1 и в городе Киеве – 29. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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