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14 февраля в Украине будет свадебный бум

10 февраля, 16:05

Чтобы обслужить всех желающих, рядЗАГСов будут расписывать молодоженов до полуночи

Настоящий свадебный бум в Украине ожидают 14 февраля, сообщает "Ранок з Україною".

В день Святого Валентина жениться планируют более 1400 пар. Это в два раза больше, чем обычно.

Больше всего молодоженов будет в Днепропетровской области – 172 пары. В столице сыграют в этот день 149 свадеб. В Харьковской области в день Святого Валентина объединят 99 любящих сердец.

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А вот в Черниговской, Луганской и Закарпатской областях молодоженов будет совсем немного – 20,15 и 10 пар соответственно.

В этот день в Украине пройдет акція "Любовь вне времени 2020". В каждом регионе Украины в рамках этой акции ряд ЗАГСов будут работать до полуночи.

Полный список таких ЗАГСов можно узнать по ссылке: https://bit.ly/375id5N.

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

До полуночи 14 февраля смогут пожениться:

- Пары, которым на этот день назначили роспись;

- Пары, у которых уже есть дети, или невеста беременна (заявление можно подать в день росписи, но нужны документы, подтверждающие причину для сокращения термина ожидания);

- Пары, которые выбрали услугу "Брак за сутки".

Напомним, День святого Валентина – праздник всех влюбленных, который отмечают 14 февраля во многих странах мира. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, поэтому вопрос, что подарить парню или девушке на День святого Валентина – всегда актуален.

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Источник: Сегодня

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