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14 стран уже эвакуировали своих граждан из охваченного коронавирусом Китая

19 февраля, 01:08

Страны непосредственно оплачивают эвакуацию своих граждан.

По информации МИД, украинцы, которых будут эвакуировать из Китая, не требуют медицинской помощи.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга перед вылетом самолета с украинцами.

Также ухудшение их здоровья не происходило в последнее время. Это хорошо, поскольку только здоровых граждан возможно взять на борт.

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По информации МИД, уже 14 стран осуществили эвакуацию своих граждан из китайской провинции Ухань, где свирепствует коронавирус. Страны непосредственно оплачивают эвакуацию своих граждан.

"Мы осуществляем эвакуацию таким образом, чтобы быть уверенными, что все наши локации и инструкции, алгоритмы, все министерства вовлечены, чтобы обеспечить безопасность граждан в Украине так и тех, которые будут эвакуированы из провинции Ухань", – заявила министр.

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Напомним, что ранее стало известно, когда вылетит самолет в Китай за украинцами.

Также в самолете, который эвакуирует украинцев из Китая, проведут дезинфекцию. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету.

Добавим, что в Украине нашли четыре безопасных места для карантина эвакуированных из Китая.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай МИД самолет эвакуация Украина коронавирус Зоряна Скалецкая

Источник: Сегодня

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