15 лет Фонду Рината Ахметова: сделать украинскую экстренную медицину высококачественной и доступной

На протяжении многих лет Фонд Рината Ахметова системно помогает стране решать глобальные проблемы, с которыми сталкивается Украина. В первую очередь это касается спасения жизни и здоровья людей. Масштабные задачи такого рода требуют соответствующего подхода, и потому Фонд на национальном уровне реализовал ряд проектов по поддержке украинской медицины. А в 2019 году появился проект "200 скорых для Украины".

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"200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова вошел в историю страны как самая крупная частная благотворительная инициатива в области первичной медицины. Это проект национального масштаба – двести суперсовременных спецавтомобилей впервые получили государственные учреждения здравоохранения во всех областях страны. Никогда ранее в Украине врачи в селах или труднодоступных населенных пунктах не получали машин такого класса. Проект "200 скорых для Украины" изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи. Теперь медики во всех областях приедут к пациентам быстрее и будут помогать эффективнее", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Среди переданных автомобилей 114 реанимаций на колесах, 22 машины неонатальной помощи и 64 автомобиля на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. Причем каждая уникальна по-своему.

Неонатальные скорые спасают новорожденных и недоношенных детей, когда судьбу младенца решают считанные секунды. Поэтому салоны оборудованы всем необходимым, есть даже своего рода "капсула жизни" – кувез для малышей. У медиков автомобиль вызвал настоящий восторг.

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"Приходилось ездить на выезды даже на рафиках, в которых не было ничего. А в этом автомобиле увидел суперсовременное европейское оборудование. А чем лучше оборудование, тем больше шансов на выживание и выздоровление у новорожденного", – поделился впечатлениями директор Запорожской областной клинической больницы Юрий Борзенко.

Скорые B-класса сами медики назвали "реанимацией на колесах". Здесь есть все для экстренной помощи: дефибриллятор-монитор, кислородные аппараты, электрокардиограф, пульсоксиметр, глюкометр, современные носилки-каталка, электрокардиограф, оксиметр. Как признались медики из Черкасской области, автомобиль подарил им веру в завтрашний день.

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"Станции скорой помощи во многих регионах находятся на грани закрытия: нет ни ресурсов, ни транспорта, ни оборудования. Только нашей области не хватает более 80 автомобилей. Поэтому вы даже не представляете, с какой радостью наш персонал воспринял новость о передаче нам новой скорой. Радуемся, словно дети малые. Очень благодарен Фонду Рината Ахметова", – рассказал Игорь Фесун, директор Черкасского областного центра экстренной медпомощи.

Он подчеркнул, что каждый такой автомобиль позволит спасти больше человеческих жизней. Ведь каждый из них оснащен новым оборудованием, что, соответственно, означает совершенно иные условия работы для врачей.

Автомобили на базе внедорожника – уникальная техника для работы в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, районах. Благодаря им местные жители впервые получили доступ к современной медицине европейского уровня.

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"Водители скорой любят говорить, что у нас нет дорог, а есть только направления. И это действительно зачастую именно так. Особенно когда речь идет об отдаленных селах. Там в лучшем случае грунтовые дороги, а в худшем – грязь по колено. Добраться до пациентов, отрезанных от цивилизации с такими преградами, раньше было невозможно. Радиус работы нашей амбулатории – 25 км, и даже пешком туда не дойти. Но теперь проблема решена. Мы получили медицинский внедорожник Toyota Land Cruiser, и он хорошо себя зарекомендовал. Снега этой зимой не было, но с грязью справился на отлично. Благодаря новой машине помощь сейчас доступна всем", – так отзывается о спецавтомобиле на базе Toyota Land Cruiser главный врач Приютовской амбулатории общей практики семейной медицины Александр Горник.

Он отметил, что ранее о таком автомобиле местные медики не смели даже мечтать. Его слова поддерживает коллега из Каменской сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины Эдуард Чугай: "Вы дали возможность мне, обычному врачу первичного звена, который проработал в селе 24 года, почувствовать себя человеком. Вы дали возможность пользоваться современным автомобилем, о чем я не мог мечтать даже в самых сладких снах!"

Беспрецедентный для страны проект "200 скорых для Украины" был реализован по личному решению Рината Ахметова. Ежегодно бригады медиков на автомобилях Фонда будут спасать миллион жизней!

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