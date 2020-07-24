15 лет Фонду Рината Ахметова: спасти музеи Украины

Для того, чтобы вызвать массовый интерес украинцев к музеям, в 2012 году Фонд Рината Ахметова начал проект «Динамичный музей»

На протяжении своей многолетней деятельности Фонд Рината Ахметова уделял особое внимание сохранению исторического наследия и развитию украинской культуры. Для этого нужно было внедрить лучшие мировые практики в отечественных музеях, стать локомотивом и примером позитивных изменений в сфере музейного дела в Украине. Дать возможность музеям не просто вернуться в публичное пространство, но стать интересными, современными и популярными.

"Фонд Рината Ахметова – крупнейшая частная благотворительная инициатива в Украине. Добиться этого удалось за счет реализации масштабных и системных проектов в самых важных отраслях. Опираясь на свои достижения и мировой опыт благотворительности, Фонд менял к лучшему медицину страны, внедрял передовые мировые практики в социальной сфере, задавал тренды в образовании и культуре, активно помогал государству в преодолении сиротства", – поясняет Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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Именно для того, чтобы вызвать массовый интерес украинцев к музеям, в 2012 году Фонд Рината Ахметова начал проект "Динамичный музей". Гранты на модернизацию выиграли Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" (Киев) и Львовский Государственный природоведческий музей Национальной академии наук Украины.

Возвращение мамонта и носорога

В июне 2019 года в научно-культурной жизни Украины произошло знаковое событие. Львовский природоведческий музей открыл уникальную выставку, главными героями которой стали мамонт и шерстистый носорог. Их путь к широкому зрителю занял долгие сто лет, а злоключения доисторических исполинов начались с момента их обнаружения в начале ХХ века в шахте села Старуня ныне Ивано-Франковской области.

"Мамонт настолько хорошо сохранился, что работники, которые обнаружили находку, порезали его шкуру себе на башмаки. Поэтому ученым, когда они выяснили, что это за находка, пришлось отбирать куски его шкуры у жителей села через суд. Шерстистый носорог сохранился еще лучше. И если скелетов мамонтов по миру достаточно много, то останки шерстистых носорогов, найденных не в вечной мерзлоте, представлены всего в двух музеях мира", – рассказали научные сотрудники Львовского музея Наталья Дзюбенко и Андрей Бокотей.

Впрочем, еще несколько лет назад мамонта и носорога ожидала печальная участь. Из-за недостатка финансирования ценнейшие экспонаты десятилетиями оставались в хранилище и могли быть навсегда утеряны. Все изменилось в 2012 году, когда Государственный природоведческий музей НАН Украины выиграл грант Фонда Рината Ахметова. Благодаря проекту Фонда "Динамичный музей" сотрудники музея разработали дорожную карту изменений, которые могли бы сделать музей интересным для современной аудитории. Фонд поддержал эту программу и выполнил свои обязательства. Помимо реставрации доисторических животных львовский музей был оснащен современными мультимедийными технологиями, а его сотрудники прошли обучение и стажировку в лучших музеях мира. Кроме того, в здании установлен новый лифт для удобства людей с инвалидностью. Теперь музей сможет составить конкуренцию индустрии развлечений и удержаться на культурной карте Украины. Еще до официального открытия выставка серьезно заинтересовала представителей мирового научного сообщества. Хотя мамонт и носорог пролежали под землей тысячелетия, озокерит и другие нефтепродукты остановили процессы разложения. В результате сохранились кости и зубы, а также мягкие ткани животных. Более того, своевременная реставрация позволила сохранить ненарушенной структуру ДНК. А это совершенно новые горизонты для научных исследований и открытий.

Подтверждением этих слов стал круглый стол, который сразу после пресс-конференции состоялся в стенах Государственного природоведческого музея НАНУ. Ученые из Украины, Швейцарии и США собрались, чтобы обменяться опытом сохранения уникальных музейных фондов и определить оптимальные пути их развития. Как показал проект "Динамичный музей", украинские музеи способны идти в ногу со временем и заинтересовать даже искушенного посетителя в результате внедрения новейших технологий и стандартов научной деятельности.

Модернизация и новые знания

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Благодаря проекту "Динамичный музей" Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" модернизировал свои экспозиционные залы. Кроме того, были созданы несколько экспериментальных выставочных проектов, тренинговая площадка, образовательная веб-платформа, запущена комплексная образовательная программа для повышения квалификации музейных работников Украины. Это дало возможность для свыше 6000 специалистов музейной сферы пройти обучение и повысить свой профессиональный уровень.

"Развитие музеев"

Еще одним шагом в деле сохранения национального культурного наследия стал проект "Развитие музеев". Сразу два известнейших украинских музея получили шанс на обновление и возможность открыть двери для широкого круга посетителей.

В частности, была проведена полномасштабная реставрация жемчужины украинского барокко — Дома митрополита в Национальном заповеднике "София Киевская". Фонд также передал антикварные предметы интерьера, которые полностью повторяют обстановку в домах киевских митрополитов XVIIІ–XIX веков. Искать их украинским специалистам пришлось на аукционах Франции и Германии.

Следующим в рамках проекта помощь Фонда получил Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Было восстановлено пять ветряков, кровли этнографических объектов, значительная часть пешеходных дорожек и отремонтирована система освещения. Чтобы обеспечить безопасность экспонатов, Музей получил пожарные машины, которых прежде здесь не было.

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