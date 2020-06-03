150 тысяч войск и флот: эксперт рассказал об угрозе нападения России на Украину

Украина уже шестой год живет под страхом масштабного вторжения России

Угроза широкомасштабного наступления на Украину никуда не исчезла. Осенью Россия проведет масштабные военные учения, на которых отработает пробитие сухопутного коридора с Донбасса в Крым. Об этом идет речь в материале "Нормандский формат" на паузе: что Кулеба и Ермак могут привезти из Берлина по Донбассу".

Саммит в "нормандском формате", следовательно, и новая встреча Путина с Зеленским, может состояться в августе или даже осенью. Однако военные эксперты не видят такой возможности в связи с проведением Россией в сентябре стратегических учений "Кавказ-2020", которые могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления на Украину.

"Сейчас существует несколько факторов, которые обусловливают готовность России начать наступление на Украину снова. Именно сейчас создаются еще более угрожающие условия. "Кавказ-2020" – это подготовительная модель. Уже в августе будут собраны под 150 тыс. войск и флот (ЧФ, который будет усилен группами кораблей Северного и Балтийского флота). Во второй половине августа вся эта группировка будет готова к проведению широкомасштабной операции. Учебной или боевой – это, в принципе, не имеет значения, потому что эти войска будут отрабатывать сценарии, которые, я уверен, будут направлены на отработку создания наземного коридора, блокады Украины с моря, операции в районе Донбасса и конкретную отработку операций по прорыву из Крыма", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что сейчас нет угроза полномасштабной войны. По его мнению, Украина достаточно окрепла, чтобы бояться продвижения российских войск вглубь страны.

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Андрей Илларионов Видео: Сегодня

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